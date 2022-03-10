Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 9 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом чиновников по наведению порядка в лесах после январской стихии. Глава государства высказал критику по поводу медленных темпов лесовосстановления в Беларуси.





Глава Минлесхоза: пришло время пересмотреть ограничения по использованию лесного фонда.

Назаров: в условиях санкций ЕС на поставку древесины Беларусь будет перестраивать товарные потоки.

В Совете Республики под руководством спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой прошло совещание о подготовке совместного российско-белорусского проекта "Поезд Памяти".

БУТБ и Санкт-Петербургская валютная биржа определили перспективные направления сотрудничества.

ВС рассказал, какие новеллы предлагается закрепить Кодексом гражданского судопроизводства.

"Белавиа" отменила полеты в Краснодар и Тель-Авив на ближайшие дни.





Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Минск.

МИД РФ отметил некоторый прогресс в российско-украинских переговорах в Беларуси.

Из Украины в Беларусь с 4 марта проследовали 557 граждан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1238 пациентов с COVID-19 , выписаны 1104.





Финал турнира "Золотая шайба" в младшей группе стартовал в Минске.

Не по сезону холодная погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 марта

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг, приуроченный ко Дню защиты прав потребителей. Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Государственная политика в области содействия занятости населения". Начало в 11.00.

Выставка "Утюги на все лады" пройдет по 31 декабря в музее "Лошицкая усадьба".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 марта

Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004 года.

75 лет назад родился Емельянов Николай Геннадьевич, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1988). С 1979 года артист Гродненского областного драматического театра. Среди ролей: Лопахин ("Вишневый сад" А.Чехова), Голядкин ("Двойник" Ф.Достоевского) и др. Умер в 2019 году.

50 лет назад родилась Аронова Мария Валерьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, а также премий "Ника", "Золотой орел" и "Хрустальная Турандот". Снималась в фильмах "Летние люди", "Остановка по требованию", "Артистка" и др.

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