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Картина дня: Лукашенко о темпах лесовосстановления, проект "Поезд Памяти" и похолодание в Беларуси
10.03.2022 07:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004 года.
75 лет назад родился Емельянов Николай Геннадьевич, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1988). С 1979 года артист Гродненского областного драматического театра. Среди ролей: Лопахин ("Вишневый сад" А.Чехова), Голядкин ("Двойник" Ф.Достоевского) и др. Умер в 2019 году.
50 лет назад родилась Аронова Мария Валерьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, а также премий "Ника", "Золотой орел" и "Хрустальная Турандот". Снималась в фильмах "Летние люди", "Остановка по требованию", "Артистка" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 9 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом чиновников по наведению порядка в лесах после...
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