Банковские карты Visa: преимущества и виды

Источник материала: ИноСМИ

При выборе банковской карты многие клиенты останавливаются именно на продуктах международной платежной системы Visa. К 2022 году количество таких карточек превысило 4 миллиарда, причем расплачиваться ими можно более чем в 50 миллионах компаний. Пластиковая карточка Виза работает на основе инновационной процессинговой сети VisaNet, которая каждую секунду обрабатывает больше 65 тысяч транзакций.

Оплатить покупки картой можно почти во всех странах мира. А передовые технические решения обеспечивают сохранность средств и гарантируют конфиденциальность персональных данных.

Платежная система представляет продукты разных уровней. Они предлагают как стандартный функционал, так и эксклюзивные возможности.

Стандартные функции

Стандартного функционала карточек Visa достаточно для решения задач, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно. Вы можете проводить платежи через терминал, оплачивать онлайн-покупки, снимать деньги, использовать для оплаты дистанционные каналы – мобильное приложение или интернет-банк.

Специальные возможности

Уникальным функционалом располагают карты, которые относят к золотому и премиальному сегменту:

1. Visa Gold.

Золотая карта сохраняет стандартный функционал, а также предлагает множество бонусов. Так, держатели Gold участвуют в программе лояльности Visa, которая предусматривает скидки и подарки при оплате картой в тысячах организаций по всему миру. При поездках за границу можно пользоваться помощью международной службы клиентской поддержки. Также нередко вместе с картой предлагается страхование для путешественников. Кроме того, банки предусматривают бесплатное SMS-оповещение, бесплатную смену лимита, доставку карточки курьером.

2. Visa Platinum, Infinite.

Карты премиум-сегмента предусматривают эксклюзивные возможности:

- В рамках консьерж-сервиса за каждым держателем премиальной карточки закрепляется персональный помощник, который позволит эффективно решать повседневные задачи: построение маршрута путешествия, бронирование номеров и столиков в ресторане, аренду авто и др. У клиентов есть доступ к чат-боту – виртуальному помощнику.

- Программа Lounge Key открывает доступ к бизнес-залам международных аэропортов.

- Сервис Q Meet and Assist гарантирует комплекс услуг в рамках сопровождения в аэропорту.

- Благодаря Visa Luxury Hotel Collection вы можете остановиться в самых роскошных отелях.

- При оформлении карточки клиент получает полную страховку при выезде за границу.

- Снимать наличные в банкоматах за рубежом можно без комиссии.

- Также банки предусматривают и ряд бонусов – например, бесплатный трансфер до Национального аэропорта Минск или бесплатный доступ к коллекции фильмов и сериалов на популярных ресурсах.

Оформить карту Visa Вы можете в БСБ Банке. Это можно сделать онлайн на нашем сайте или в банковском отделении. Если Вам требуется консультация или помощь с выбором карточки, свяжитесь с нашими представителями по телефону 306-20-40 (единый круглосуточный номер) или оставьте сообщение в чате, мессенджерах либо соцсетях.