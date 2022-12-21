Источник материала: ИноСМИ

Как выбрать кровлю и кровельные материалы?

Под кровельными материалами подразумевается верхний слой конструкции крыши, поэтому они должны выдерживать как механическое воздействие, так и негативное влияние атмосферы (снег, дождь, палящее солнце). Кровля считается многофункциональной, так как одновременно применяется для завершения дизайнерского оформления дома, защиты от сквозняков, осадков, удержания тепла в помещении.

Критерии выбора

Опытные строители в первую очередь обращают внимание на технические характеристики кровельных материалов (КМ), совместимость их с климатическими условиями, типом крыши и т. д. Для простого обыватели эти показатели мало о чем говорят, поэтому при выборе кровельных материалов учитываются некоторые факторы:

· Уровень нагрузки. Рассчитывается суммарно и относительно стропильной системы – какой вес кровли она способна выдержать. Немаловажны показатели будущих осадков (количество снега, которое ляжет на крышу). Это зависит от климата.

Уровень нагрузки. Рассчитывается суммарно и относительно стропильной системы – какой вес кровли она способна выдержать. Немаловажны показатели будущих осадков (количество снега, которое ляжет на крышу). Это зависит от климата. · Эксплуатационные характеристики. Подразумевается устойчивость к механическому воздействию, огнеупорность, антикоррозийные свойства, долговечность.

Эксплуатационные характеристики. Подразумевается устойчивость к механическому воздействию, огнеупорность, антикоррозийные свойства, долговечность. · Конфигурация каркаса. Некоторые материалы используются только для плоских поверхностей, другие допустимо укладывать в сложной геометрической форме.

Конфигурация каркаса. Некоторые материалы используются только для плоских поверхностей, другие допустимо укладывать в сложной геометрической форме. · Назначение. Если кровля нужна для жилого помещения, то главным критерием станет прочность, если для хозпостройки – экономичность.

Назначение. Если кровля нужна для жилого помещения, то главным критерием станет прочность, если для хозпостройки – экономичность. · Стоимость. Учитывается цена за 1 кв. м, монтаж и расходы на доборные детали.

Стоимость. Учитывается цена за 1 кв. м, монтаж и расходы на доборные детали. · Эстетика. Кровельный материал должен гармонично вписываться в общий дизайн здания.

Старайтесь приобретать кровельные материалы для крыши не только исходя из вида и цены, но и в том месте, где есть всё для кровли – водостоки, софиты, пленки, скотчи, ленты и пр. Благодаря покупке у одного поставщика можно значительно сэкономить денежные средства и подобрать действительно подходящие доборные элементы.

Какие материалы лучше?

Невозможно сказать, что лучше, так как это зависит от разных факторов, но сегодня большой популярностью пользуется лишь несколько разновидностей кровельных материалов для крыши, как из классических вариантов, так и из новых тенденций:

· металлочерепица – бывает листовая и модульная, считается популярной и по сравнению с природной – не дорогостоящей, способна прослужить минимум 50 лет, изготавливается из оцинкованной стали и полимерного двухстороннего покрытия;

металлочерепица – бывает листовая и модульная, считается популярной и по сравнению с природной – не дорогостоящей, способна прослужить минимум 50 лет, изготавливается из оцинкованной стали и полимерного двухстороннего покрытия; · черепица композитная – новый материал, сделанный из стали и алюмоцинка с добавлением крошки, эксплуатационный период 50 лет;

черепица композитная – новый материал, сделанный из стали и алюмоцинка с добавлением крошки, эксплуатационный период 50 лет; · черепица битумная – создается на основе базальтового гранулята, термостойкого битума и стеклохолста, срок гарантии около 40-50 лет;

черепица битумная – создается на основе базальтового гранулята, термостойкого битума и стеклохолста, срок гарантии около 40-50 лет; · фальцевая кровля – при изготовлении используются те же материалы, что для металлочерепицы, но разница в способе крепления между собой элементов – посредством фальцевых замков, долговечность варьируется от 30 до 100 (зависит от используемой основы);

фальцевая кровля – при изготовлении используются те же материалы, что для металлочерепицы, но разница в способе крепления между собой элементов – посредством фальцевых замков, долговечность варьируется от 30 до 100 (зависит от используемой основы); · профнастил – считается универсальной классикой из оцинкованной стали, производится только в форме волнистых листов, эксплуатация – максимум 50 лет;

профнастил – считается универсальной классикой из оцинкованной стали, производится только в форме волнистых листов, эксплуатация – максимум 50 лет; · ондулин или еврошифер – инновационная кровля, состоящая из полимеров, битума и целлюлозы, но служит около 20-30 лет.

Подбор кровельного материала – ответственный шаг, который осуществляется со знанием технических характеристик и остальных параметров. Поэтому, если вы не обладаете подобными знаниями, лучше обратитесь за консультацией к профессионалам, например, к менеджерам компании, где планируете приобрести все для кровли.