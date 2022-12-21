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Как выбрать кровлю и кровельные материалы?
21.12.2022 16:14 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Как выбрать кровлю и кровельные материалы?
Под кровельными материалами подразумевается верхний слой конструкции крыши, поэтому они должны выдерживать как механическое воздействие, так и негативное влияние атмосферы (снег, дождь, палящее солнце). Кровля считается многофункциональной, так как одновременно применяется для завершения дизайнерского оформления дома, защиты от сквозняков, осадков, удержания тепла в помещении.
Критерии выбора
Опытные строители в первую очередь обращают внимание на технические характеристики кровельных материалов (КМ), совместимость их с климатическими условиями, типом крыши и т. д. Для простого обыватели эти показатели мало о чем говорят, поэтому при выборе кровельных материалов учитываются некоторые факторы:
Старайтесь приобретать кровельные материалы для крыши не только исходя из вида и цены, но и в том месте, где есть всё для кровли – водостоки, софиты, пленки, скотчи, ленты и пр. Благодаря покупке у одного поставщика можно значительно сэкономить денежные средства и подобрать действительно подходящие доборные элементы.
Какие материалы лучше?
Невозможно сказать, что лучше, так как это зависит от разных факторов, но сегодня большой популярностью пользуется лишь несколько разновидностей кровельных материалов для крыши, как из классических вариантов, так и из новых тенденций:
Подбор кровельного материала – ответственный шаг, который осуществляется со знанием технических характеристик и остальных параметров. Поэтому, если вы не обладаете подобными знаниями, лучше обратитесь за консультацией к профессионалам, например, к менеджерам компании, где планируете приобрести все для кровли.
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