Альтернатива кулерам с бутылями: собственный фильтр или пурифайер

Источник материала: ИноСМИ

Офис – не просто несколько квадратных метров, где сидят за компьютерами женщины и мужчины. Это место, где идет активная работа, генерируется множество идей, зарабатываются деньги. Там же проходит значительная часть жизни людей, реализуются способности и таланты, ухудшается или улучшается здоровье…

Конечно же, качественный ремонт в офисе – это необходимость. Ведь окружающее пространство сильно влияет на работоспособность сотрудников. Большое количество света, удобные столы и стулья, кондиционеры и обогреватели. Все это помогает создать отличную рабочую атмосферу. Но нам кажется, что всегда можно добавить в идеальный ремонт что-то еще. Предлагаем вам узнать больше о фильтрах для воды и установить один из них в вашем рабочем помещении. Или рассмотреть альтернативный вариант. Зачем? Читайте ниже.

Установите хороший фильтр

Чистая вода – отличное средство для активизации мозговой деятельности, поддержания здоровья. Обезвоживание же – верный путь к плохому настроению, подавленности, понижению работоспособности и болезням. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники изо дня в день исправно выполняли свои обязанности, обеспечьте их источником вкусной питьевой воды.

Если у вас небольшой офис с отдельным санузлом (помещение бывшей квартиры, небольшая парикмахерская на первом этаже жилого дома, мини-магазин и пр.), тогда лучше всего установить обратноосмотический фильтр. Причем, вовсе не обязательно ждать для этого ремонта.

Обратный осмос подключается специалистами к водопроводу и канализации, устанавливается обычно под мойку. Обеспечивает отличное качество очистки. Цена литра отфильтрованной жидкости меньше цены литра влаги после кувшина или проточной системы. Так что, можно говорить о том, что обратный осмос, при сравнительно высокой начальной стоимости, более экономичный в эксплуатации и обслуживании.

Конечно же, сотрудники оценят заботу с вашей стороны. Ведь каждому человеку хочется чувствовать себя нужным, выполняющим что-то важное, полезное. Если вы хотите повысить эффективность работы персонала, помимо хорошего ремонта в помещении купите фильтр.

Если не имеется отдельного санитарного узла, вынуждены делить его с несколькими другими организациями, лучшее приобретение – фильтры кувшинного типа. Пусть на 2-4 человек приходится 1 устройство очистки. Важно выбрать кувшин с производительными картриджами, предназначенными для эффективной подготовки большого количества жидкости.

Ремонт в офисном помещении, сделанный по всем правилам, да еще и с установкой водяного фильтра, - решение для руководителей, которые не хотят останавливаться на достигнутом.

...или арендуйте пурифайер

Кулеры и доставка бутилированной воды остаются в прошлом. На смену им приходят пурифайеры — оборудование, которое совмещает в себе возможности кулера и фильтра для воды. Подключается к водопроводу и не нуждается в поставках бутылей с водой. Единственный нюанс: кто все это будет обслуживать.

Мы предлагаем услугу по аренде пурифайеров. В стоимость входит установка, обслуживание и даже периодический отбор проб воды для микробиологического анализа. Все затраты вносятся на расходы юрлица, поэтому такая услуга выгодна еще и с экономической точки зрения. Есть бесплатный период.