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Гродно: как снять квартиру, куда сходить
04.08.2023 09:40 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Гродно – прекрасный город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Если вы планируете посетить его или у вас возникла необходимость в краткосрочном пребывании, квартира на сутки может стать отличным вариантом размещения. Когда же вам может понадобиться посуточная аренда квартиры:
Советы как снять квартиру
Что посмотреть в Гродно
Гродненский замок. Один из главных символов города, замок был основан в XI веке. Сегодня здесь расположен исторический и археологический музей, где можно узнать об истории замка и города. Месторасположение: г. Гродно, ул. Замковая, 20.
Коложская церковь Святой Троицы. Уникальное религиозное сооружение с деревянными колоннами, построенное в XVIII веке. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Месторасположение: г. Гродно, ул. Коложа, 6.
Костел святого Франциска Ксаверия. Прекрасный образец барочной архитектуры, построенный в XVIII веке. Интересные экскурсии доступны для туристов. Месторасположение: г. Гродно, Советская пл. 4.
Парк имени Янки Купалы. Прекрасное место для прогулок и отдыха в окружении природы.
Музей истории религии. Уникальное место, где вы сможете узнать о разнообразии религиозных культов и верований в Беларуси. Месторасположение: г. Гродно, ул. Замковая.
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