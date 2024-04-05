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Размеры и занимаемое пространство: инсталляция vs унитаз - что занимает больше места?

05.04.2024 09:56 — Новости Общества | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Вопрос о том, что занимает больше места – инсталляция или сам унитаз – зависит от типа инсталляции и конкретных характеристик модели. Инсталляция для унитаза, будь то встроенная в стену или наружная, включает в себя не только бачок, но и массивный монтажный каркас, который обеспечивает надежный монтаж и стабильность унитаза.

Обычно инсталляция для подвесного унитаза занимает больше места в глубину стены по сравнению с традиционным унитазом, который устанавливается непосредственно на пол. Инсталляция представляет собой скрытый в стене металлический каркас, на который монтируется унитаз; она может содержать систему слива, крепления и иногда и дополнительное оборудование. Но визуально ее не видно, так как все коммуникации прячутся за стеной.

В случае встроенной инсталляции, которая монтируется в стене, большая часть конструкции находится внутри, что создает визуальный эффект освобождения пространства в ванной комнате. Однако для монтажа такой инсталляции требуется достаточное пространство в толще стены, и иногда это может быть проблемой в помещениях с ограниченным пространством. К тому же до скрытых систем коммуникации сложнее добраться при необходимости ремонта.

инсталляция


Накладная инсталляция, смонтированная снаружи, включает в себя бачок и механизм смыва, который виден в ванной комнате. Она может занимать больше пространства визуально, но часто ее проще устанавливать, и она более доступна для обслуживания.

Сам унитаз, вне зависимости от типа инсталляции, обычно имеет стандартные размеры и форму, и его положение также важно для эффективного использования пространства. Различные модели унитазов могут иметь разные формы чаши, длины, ширины и высоты, что также влияет на их занимаемое пространство в ванной комнате. При этом подвесные унитазы с инсталляцией могут быть предпочтительнее для создания более просторного и современного вида ванной комнаты, так как сам унитаз не касается пола и создаёт видимость большего пространства.

Чтобы понять, какой вариант подходит лучше для конкретной ванной комнаты, рекомендуется учитывать размеры комнаты, планировку, требуемые функции и личные предпочтения по стилю. В итоге вопрос, что занимает больше места, является относительным и зависит от конкретных условий установки, архитектурных особенностей помещения, финансовых возможностей и дизайнерских предпочтений.

 
 
 
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  • Размеры и занимаемое пространство: инсталляция vs унитаз - что занимает больше места? 09:54, ИноСМИ
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