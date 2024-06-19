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Как организовать похороны кошки
19.06.2024 16:40 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Говорят, кошек любят те, кто наполнен любовью и теперь готов ею поделиться. Мы все обожаем кошек за красивые глаза, ласку и уютное мурлыканье. А гладить их, когда они свернулись калачиком — одно удовольствие.
Хорошо, что эти прекрасные создания живут достаточно долго. Но как и все животные, они подвержены болезням. И далеко не всегда все зависит от образа жизни или рациона. Просто такова природа.
Кошка может заболеть и умереть от:
Не всегда лечение способно помочь. И как бы хозяин не пытался спасти любимого питомца, он умирает. Со временем конечно, боль утихнет и возможно, хозяин возьмет нового питомца. А пока самое главное — похоронить кошку как надо.
Для начала нужно выбрать хорошую и проверенную организацию, которая занимается ритуальными услугами для животных: https://vetritual.ru/. Даже если вы выбрали кремацию, питомца нужно проводить. Устроить похороны для животного может только человек, который любил питомца как члена семьи и ему все равно на осуждающие и непонимающие взгляды.
Что понадобится для похорон:
После кремации прах можно захоронить хоть у себя на участке. Но могилу тоже нужно облагородить: выбрать подходящее место, положить плиты и выбрать памятник: с цветником или без; стелу или фигурный, в полный рост и т. д.
Все остальное — уже потом. Главное — все грамотно организовать. А когда все сделано, наступит облегчение с чувством выполненного долга. Потом можно создать памятный альбом, заказать портрет любимой кошки.
Даже последние минуты жизни кошки должны быть спокойными и счастливыми. Помочь питомцу избавиться от мучений — долг каждого хозяина. Эвтаназия — единственно законный способ прекратить страдания животного. Эти и другие вопросы решает специальная организация: https://ritualvetmsk.com/. По заявке клиента специалист приедет и проведет процедуру, согласно правилам. После можно оформить заявку на кремацию.
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