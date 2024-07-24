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Школа английского языка Streamline: учитесь с удовольствие

24.07.2024 14:12 — Новости Общества | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Онлайн-школа английского языка https://str.by/ даёт возможность всем желающим освоить иностранный язык в совершенстве, занимаясь в онлайн-группах по международным академическим стандартам. Для педагогов решающее значение имеет не только результат, но и комфорт учеников на протяжении всего периода обучения.

Школа работает уже 25 лет и каждый год выпускает более 10 000 студентов, которые получают высокий уровень знаний по английскому языку. Также сотрудничество со школой выбирают и работодатели, не менее 500 компаний каждый год обращается за корпоративным обучением. Профессиональный подход и высокое качество услуг сделали Streamline одной из лучших школ английского языка в стране, 96% учеников рекомендует обучение здесь своим друзьям.

Доступные программы обучения

Школа имеет международный сертификат качества Quality English Associate School и готова предложить программы обучения для студентов разного уровня знаний:

  • · для взрослых. Студенты самостоятельно выбирают программу, исходя из того, зачем им потребовалось обучение. Таким образом удаётся овладеть языком для путешествий, работы, получения образования или повседневного общения;
  • · для школьников. Обучение по программам, представленным на сайте https://str.by/languages/eng/kids, даёт возможность ребёнку избавиться от барьеров в общении. Он не просто выучит что-то новое, но и сможет использовать свои знания на практике;
  • · для компаний. Выбор программ обучения очень широкий, а на протяжении всего периода работы вас будет сопровождать профессиональный методист. В случае корпоративного сотрудничества доступны прозрачная аналитика эффективности и программы лояльности;
  • · подготовка к экзаменам. Вы точно сможете сдать международные экзамены TOEFL и IELTS.

Почему стоит выбрать Streamline Language School

Языковых школ много, но не все из них стоят вашего внимания и доверия. Есть несколько причин выбрать сотрудничество с Streamline Language School:

  • · работа в соответствии с мировыми стандартам обучения. В 2017 году школа получила престижную международную аккредитацию Quality English Associate School. Это гарантия того, что здесь преподают английский язык качественно и студентам доступен высокий уровень сервиса;
  • · контроль и понятные условия сотрудничества. Работа осуществляется только по договору, он является гарантией защиты прав студента и высокого качества обучения. Для проверки прогресса используются различные тесты, они проводятся на регулярной основе;
  • · возможность получать знания в режиме онлайн. Ваш ребенок сможет присутствовать на уроках, находясь дома. Вам не придется отпрашиваться с работы или менять планы, чтобы отвезти его. Курсы онлайн, представленные на сайте https://str.by/languages/eng/kidsonline, по эффективности и вовлеченности ничем не уступают офлан-занятиям;
  • · лучшие преподаватели. Все учителя проходят обучение на ежемесячных вебинарах, воркшопах, семинарах, сдают международные экзамены. Для повышения квалификации они посещают международные образовательные конференции;
  • · студенческое комьюнити. Выбрав занятия в языковой школе, вы получаете возможность не просто учиться, но ещё и посещать бонусные занятия с носителем языка, клубы и вебинары для получения практики языка и расширения круга контактов.

Сегодня возможность освоить в совершенстве английский язык есть у каждого человека. При этом не имеет никакого значения ваша конечная цель, в школе Streamline Language School вы выучите английский для работы, путешествий, повседневного общения или по любой другой причине.

 
 
 
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