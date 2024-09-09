ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Памятники из гранита в Гродно

09.09.2024 15:05 — Новости Общества | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Что является последней данью усопшему от оставшихся в живых? Конечно, памятник! Именно он являет собой материальное средоточие любви и скорби, потому к выбору надгробия люди подходят так ответственно и вдумчиво, решая, где именно его заказать. В особенности ценятся памятники из натурального камня, в частности из гранита, их благородный вид сочетается с долговечностью. Даже после нескольких десяткой лет такие монументы не потеряют своей привлекательности и первоначального внешнего вида. Специалисты могут изготовить памятник в Гродно из гранита любой формы и размера.

Одиночные памятники


Наиболее распространенный вид представляют собой одиночные памятники из гранита. Они представляют собой сочетание горизонтальной надгробной плиты с вертикальной стелой, на которой указывается имя и фамилия умершего, даты жизни при желании там помещают портрет, эпитафию. Наиболее простой вариант – прямоугольная стела, но предлагаются и более оригинальные варианты:

  • · со скошенными углами;
  • · с волнистыми очертаниями;
  • · в виде сердца;
  • · в форме пламени.

Многие стелы дополнены изображением креста, это подходящий выбор для увековечения памяти христианина.

Двойные памятники


Когда речь идет о захоронении супругов, нередко выбирают двойной памятник и тому немало причин:

  • · общее надгробие прекрасно передает идею вечного единения, сохраняемого даже в смерти;
  • · крупная поверхность двойного памятника предоставляет много места для размещения всего необходимого – имен и фамилий усопших, дат жизни, эпитафий, можно также выгравировать их портреты;
  • · заказ двойного памятника обходится дешевле, чем отдельной стелы для каждой могилы.

В каталоге представлены разнообразные надгробные плиты и памятники для двоих из черного, серого и белого камня отдельно и в разных сочетаниях, горизонтальные плиты дополняются стелами различной формы.

Эксклюзивные памятники

Если вы хотите, чтобы могила выделялась среди других на кладбище, можно заказать эксклюзивный памятник – крупное надгробие, дополненное выразительными деталями:

  • · колонны;
  • · ограда и ступени, совмещенные с плитой;
  • · фигурное основание;
  • · большой каменный крест.

Авторские работы смотрятся очень эффектно, они неповторимые и вызывают восхищение.

Эксклюзивные надгробия нужны и в том случае, если речь идет о совместном захоронении, включающем более двух могил, например, когда рядом похоронены представители нескольких поколений одной семьи.

 
 
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by