Памятники из гранита в Гродно

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Что является последней данью усопшему от оставшихся в живых? Конечно, памятник! Именно он являет собой материальное средоточие любви и скорби, потому к выбору надгробия люди подходят так ответственно и вдумчиво, решая, где именно его заказать. В особенности ценятся памятники из натурального камня, в частности из гранита, их благородный вид сочетается с долговечностью. Даже после нескольких десяткой лет такие монументы не потеряют своей привлекательности и первоначального внешнего вида. Специалисты могут изготовить памятник в Гродно из гранита любой формы и размера.

Одиночные памятники

Наиболее распространенный вид представляют собой одиночные памятники из гранита. Они представляют собой сочетание горизонтальной надгробной плиты с вертикальной стелой, на которой указывается имя и фамилия умершего, даты жизни при желании там помещают портрет, эпитафию. Наиболее простой вариант – прямоугольная стела, но предлагаются и более оригинальные варианты:

· со скошенными углами;

со скошенными углами; · с волнистыми очертаниями;

с волнистыми очертаниями; · в виде сердца;

в виде сердца; · в форме пламени.

Многие стелы дополнены изображением креста, это подходящий выбор для увековечения памяти христианина.

Двойные памятники

Когда речь идет о захоронении супругов, нередко выбирают двойной памятник и тому немало причин:

· общее надгробие прекрасно передает идею вечного единения, сохраняемого даже в смерти;

общее надгробие прекрасно передает идею вечного единения, сохраняемого даже в смерти; · крупная поверхность двойного памятника предоставляет много места для размещения всего необходимого – имен и фамилий усопших, дат жизни, эпитафий, можно также выгравировать их портреты;

крупная поверхность двойного памятника предоставляет много места для размещения всего необходимого – имен и фамилий усопших, дат жизни, эпитафий, можно также выгравировать их портреты; · заказ двойного памятника обходится дешевле, чем отдельной стелы для каждой могилы.

В каталоге представлены разнообразные надгробные плиты и памятники для двоих из черного, серого и белого камня отдельно и в разных сочетаниях, горизонтальные плиты дополняются стелами различной формы.

Эксклюзивные памятники

Если вы хотите, чтобы могила выделялась среди других на кладбище, можно заказать эксклюзивный памятник – крупное надгробие, дополненное выразительными деталями:

· колонны;

колонны; · ограда и ступени, совмещенные с плитой;

ограда и ступени, совмещенные с плитой; · фигурное основание;

фигурное основание; · большой каменный крест.

Авторские работы смотрятся очень эффектно, они неповторимые и вызывают восхищение.

Эксклюзивные надгробия нужны и в том случае, если речь идет о совместном захоронении, включающем более двух могил, например, когда рядом похоронены представители нескольких поколений одной семьи.