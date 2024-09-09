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Памятники из гранита в Гродно
09.09.2024 15:05 — Новости Общества | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Что является последней данью усопшему от оставшихся в живых? Конечно, памятник! Именно он являет собой материальное средоточие любви и скорби, потому к выбору надгробия люди подходят так ответственно и вдумчиво, решая, где именно его заказать. В особенности ценятся памятники из натурального камня, в частности из гранита, их благородный вид сочетается с долговечностью. Даже после нескольких десяткой лет такие монументы не потеряют своей привлекательности и первоначального внешнего вида. Специалисты могут изготовить памятник в Гродно из гранита любой формы и размера.
Одиночные памятники
Наиболее распространенный вид представляют собой одиночные памятники из гранита. Они представляют собой сочетание горизонтальной надгробной плиты с вертикальной стелой, на которой указывается имя и фамилия умершего, даты жизни при желании там помещают портрет, эпитафию. Наиболее простой вариант – прямоугольная стела, но предлагаются и более оригинальные варианты:
Многие стелы дополнены изображением креста, это подходящий выбор для увековечения памяти христианина.
Двойные памятники
Когда речь идет о захоронении супругов, нередко выбирают двойной памятник и тому немало причин:
В каталоге представлены разнообразные надгробные плиты и памятники для двоих из черного, серого и белого камня отдельно и в разных сочетаниях, горизонтальные плиты дополняются стелами различной формы.
Эксклюзивные памятники
Если вы хотите, чтобы могила выделялась среди других на кладбище, можно заказать эксклюзивный памятник – крупное надгробие, дополненное выразительными деталями:
Авторские работы смотрятся очень эффектно, они неповторимые и вызывают восхищение.
Эксклюзивные надгробия нужны и в том случае, если речь идет о совместном захоронении, включающем более двух могил, например, когда рядом похоронены представители нескольких поколений одной семьи.
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