ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Критерии выбора квартиры в новостройке: от планировки до инфраструктуры

24.12.2025 14:16 — Новости Общества | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Покупка собственной недвижимости остается одной из главных финансовых целей для многих семей. Современный рынок предлагает широкий выбор объектов на разных стадиях готовности. Инвесторы и будущие жильцы все чаще выбирают новые жилые комплексы.

Оценка локации и внешней инфраструктуры

Комфорт проживания начинается за пределами квартиры. Грамотный выбор района определяет удобство ежедневных перемещений. Близость к метро или крупным транспортным развязкам экономит часы личного времени. Важно изучить генеральный план застройки района на ближайшие годы. Наличие парков и прогулочных зон повышает ликвидность объекта.

Социальная инфраструктура играет ключевую роль для семей с детьми. В современных кварталах школы и детские сады часто проектируют внутри дворов. Это обеспечивает безопасность и экономит время родителей. Коммерческие помещения на первых этажах создают принцип шаговой доступности услуг. Магазины, аптеки и кофейни в доме становятся стандартом комфорт-класса.


Особенности планировочных решений

Подход к организации жилого пространства существенно изменился за последние десять лет. Застройщики отходят от длинных коридоров и нефункциональных углов. Популярностью пользуются форматы евро-планировок с объединенной кухней-гостиной. Это позволяет создать просторную зону для общения всей семьи. Спальни при этом делают компактными и уютными.

Свободная планировка дает максимальную гибкость при ремонте. Владелец самостоятельно определяет количество комнат и их конфигурацию. Можно выделить место под гардеробную или второй санузел. Панорамное остекление визуально расширяет границы помещений. Высокие потолки добавляют воздуха и света в квартире.

Для поиска идеального варианта удобно использовать цифровые инструменты подбора. Вы можете отсортировать предложения по этажу, площади и стоимости, чтобы найти подходящее первичное жилье в интересующем вас комплексе.

Финансовые инструменты и инвестиционный потенциал

Приобретение недвижимости требует тщательного финансового планирования. Покупка на стадии котлована традиционно считается самым выгодным вариантом. Стоимость квадратного метра растет по мере возведения этажей. К моменту сдачи дома цена может увеличиться на 20-30%. Это делает новостройки привлекательным активом для сохранения средств.

Существуют различные способы оплаты недвижимости:

  • • Единовременная оплата собственными средствами.
  • • Банковское кредитование на длительный срок.
  • • Рассрочка от застройщика без участия банка.
  • • Использование жилищных облигаций.
  • • Трейд-ин имеющейся недвижимости.

Рассрочка от девелопера часто не требует справок о доходах. Это упрощает процесс оформления сделки для многих покупателей. Банковские ипотечные программы позволяют распределить финансовую нагрузку на десятилетия. Важно внимательно изучать условия договора и график платежей.

Черновая и чистовая отделка

Выбор типа отделки зависит от бюджета и готовности ждать заселения. Черновая отделка предполагает наличие только несущих стен и подведенных коммуникаций. Это идеальный вариант для реализации индивидуального дизайн-проекта. Покупатель контролирует качество всех материалов и этапов работ. Однако такой ремонт требует значительных вложений времени и денег.

Квартиры с предчистовой отделкой (white box) готовы к финишным работам. Стяжка пола уже залита, а стены выровнены и оштукатурены. Электрическая разводка обычно уже выполнена по типовому проекту. Остается выбрать напольное покрытие, обои и установить сантехнику. Это ускоряет переезд на несколько месяцев.

Процедура приемки квартиры

Передача ключей является финальным этапом сделки. Дольщик обязан осмотреть помещение и подписать акт приема-передачи. Рекомендуется приглашать на приемку профильных специалистов с оборудованием. Они помогут выявить скрытые дефекты строительства. Все замечания фиксируются в смотровом листе.

При осмотре следует проверить:

  • • Ровность стен и отсутствие трещин.
  • • Качество установки оконных блоков и фурнитуры.
  • • Работу системы вентиляции и тягу.
  • • Герметичность монтажных швов.
  • • Наличие заземления и напряжение в сети.

Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в установленные законом сроки. Только после устранения дефектов стоит подписывать финальные документы. Внимательность на этом этапе избавит от расходов на исправление чужих ошибок.

Безопасность и технологии

Современные жилые комплексы оснащаются продвинутыми системами безопасности. Закрытая территория двора ограничивает доступ посторонних лиц. Видеонаблюдение устанавливается в подъездах, лифтах и по периметру дома. IP-домофония позволяет видеть гостей через приложение на смартфоне. Доступ в паркинг часто осуществляется по считыванию номера автомобиля.

Энергоэффективность здания влияет на будущие коммунальные платежи. Утепленные фасады и качественные окна сохраняют тепло зимой. Горизонтальная разводка отопления позволяет установить индивидуальные счетчики тепла. Жильцы платят только за фактически потребленную энергию. Умные счетчики автоматически передают показания в управляющую компанию.

 
 
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества
  • Критерии выбора квартиры в новостройке: от планировки до инфраструктуры 14:14, ИноСМИ
  • Все новости

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by