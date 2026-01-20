Вторичка или новостройка: что выбрать в Бресте в 2026 году?

Источник материала: ИноСМИ

Рынок недвижимости в Бресте в 2026 году остается динамичным. Город привлекает покупателей доступными ценами, развитой инфраструктурой и близостью к границе с Польшей. Если вы планируете покупку квартиры, перед вами стоит классический выбор: вторичка или новостройка? Каждый вариант имеет плюсы и минусы, которые зависят от бюджета, планов на проживание и готовности к рискам. Давайте разберемся подробнее, опираясь на актуальные тенденции.

Преимущества и недостатки вторички в Бресте

Вторичка — это квартиры в уже построенных домах, часто с историей. В Бресте такие объекты популярны в микрорайонах вроде Речицы, Богделя или центра. Цены здесь ниже, чем на новые дома: средняя стоимость 1-комнатной квартиры б/у — около 60–80 тысяч долларов, в зависимости от ремонта и расположения.

Плюсы вторички:

Немедленное заселение: не нужно ждать окончания стройки. • Развитая инфраструктура: рядом школы, магазины, транспорт.

Развитая инфраструктура: рядом школы, магазины, транспорт. • Возможность торга: собственники часто снижают цену на 5–10%.

Возможность торга: собственники часто снижают цену на 5–10%. • Дополнительные удобства, как балконы или погреба в старых панельных домах.

Однако есть и минусы. Жилье б/у может требовать вложений в ремонт — коммуникации в домах 70–90-х годов устаревают. Проверять нужно юридическую чистоту: долги по коммуналке или споры о приватизации. Проще всего будет купить квартиру бу с агентством недвижимости "Гарант Успеха" — они берут на себя все проверки и ускоряют сделку.

В 2026 году спрос на вторичку растет из-за стабильности цен: инфляция на рынке недвижимости в Бресте составит не более 4–5%, по прогнозам аналитиков.

Новостройки: инвестиция в будущее

Новостройка — выбор для тех, кто ищет современное жилье. В Бресте активно строят в микрорайонах Высокая, Ковшевое и на ул. Московской. Новый дом обещает энергоэффективность, свежие коммуникации и планировки по типу "евродвушка". Цена за квадратный метр — 1200–1600 долларов, но с предпродажей можно сэкономить 10–15%.

Плюсы новостроек:

Современные материалы: улучшенная теплоизоляция, лифты-швейцарские. • Потенциал роста цены: после сдачи объект дорожает на 20%.

Потенциал роста цены: после сдачи объект дорожает на 20%. • Ипотека под 6–8% годовых от белорусских банков.

Ипотека под 6–8% годовых от белорусских банков. • Экология: новые кварталы с парками и велодорожками.

Минусы очевидны: задержки сроков (до 6 месяцев), шум от стройки и необходимость ждать акта приема-передачи. В 2026 году риски снижаются — строгий контроль от Мингорисполкома и новые законы о долевом строительстве. Новый объект подойдет семьям с детьми, ищущим комфорт на годы вперед.

Сравнение цен и динамики рынка в 2026 году

Цена 1-к кв. (долл.): вторичка (б/у) — 60–80 тыс.; новостройка (новый дом) — 70–100 тыс.

Срок сделки: вторичка (б/у) — 1–2 недели; новостройка (новый дом) — 6–18 месяцев.

Ремонт: вторичка (б/у) — часто нужен; новостройка (новый дом) — минимальный.

Инфраструктура: вторичка (б/у) — готовая; новостройка (новый дом) — в развитии.

Инвестиционный рост: вторичка (б/у) — 3–5% в год; новостройка (новый дом) — 15–25% после сдачи.

Данные основаны на статистике Realt.by и Брестском Доме. В 2026 году бу варианты лидируют по ликвидности — их проще продать. Но новый дом выигрывает в долгосрочной перспективе, особенно с госпрограммами субсидий.

Что выбрать: советы для покупателя

Выбор зависит от ситуации:

и для переезда семьи? Берите — живи сразу. Ищите б/у с ремонтом в тихих дворах. • Инвестируете? Новостройка — аренда или перепродажа даст прибыль.

— аренда или перепродажа даст прибыль. • Бюджет до 70 тыс.? Вторичка в панельках 80-х, надежно и недорого.

в панельках 80-х, надежно и недорого. • Хотите премиум? Новый ЖК с подземным паркингом.

Обязательно привлеките юриста и оценщика. В Бресте растет онлайн-мониторинг сделок через ЕРИП. Проще всего будет купить квартиру бу с агентством недвижимости "Гарант Успеха", такая покупка минимизирует риски сделки, имеет гарантии и сопровождение юриста.

Перспективы на 2026 год

В Бресте ожидается 15% рост ввода жилья, но дефицит в центре подтолкнет цены вверх. Новостройка привлечет молодых из Минска, вторичка — местных. Главное — анализируйте локацию: юг города (ул. Гоголя) для спокойствия, север — для работы на заводах.

Подводя итог, нет универсального ответа. Оцените приоритеты: скорость или перспективы? Посетите просмотры и проконсультируйтесь с экспертами — это сэкономит время и деньги.