Вторичка или новостройка: что выбрать в Бресте в 2026 году?
Рынок недвижимости в Бресте в 2026 году остается динамичным. Город привлекает покупателей доступными ценами, развитой инфраструктурой и близостью к границе с Польшей. Если вы планируете покупку квартиры, перед вами стоит классический выбор: вторичка или новостройка? Каждый вариант имеет плюсы и минусы, которые зависят от бюджета, планов на проживание и готовности к рискам. Давайте разберемся подробнее, опираясь на актуальные тенденции.
Преимущества и недостатки вторички в Бресте
Вторичка — это квартиры в уже построенных домах, часто с историей. В Бресте такие объекты популярны в микрорайонах вроде Речицы, Богделя или центра. Цены здесь ниже, чем на новые дома: средняя стоимость 1-комнатной квартиры б/у — около 60–80 тысяч долларов, в зависимости от ремонта и расположения.
Плюсы вторички:
Однако есть и минусы. Жилье б/у может требовать вложений в ремонт — коммуникации в домах 70–90-х годов устаревают. Проверять нужно юридическую чистоту: долги по коммуналке или споры о приватизации. Проще всего будет купить квартиру бу с агентством недвижимости "Гарант Успеха" — они берут на себя все проверки и ускоряют сделку.
В 2026 году спрос на вторичку растет из-за стабильности цен: инфляция на рынке недвижимости в Бресте составит не более 4–5%, по прогнозам аналитиков.
Новостройки: инвестиция в будущее
Новостройка — выбор для тех, кто ищет современное жилье. В Бресте активно строят в микрорайонах Высокая, Ковшевое и на ул. Московской. Новый дом обещает энергоэффективность, свежие коммуникации и планировки по типу "евродвушка". Цена за квадратный метр — 1200–1600 долларов, но с предпродажей можно сэкономить 10–15%.
Плюсы новостроек:
Минусы очевидны: задержки сроков (до 6 месяцев), шум от стройки и необходимость ждать акта приема-передачи. В 2026 году риски снижаются — строгий контроль от Мингорисполкома и новые законы о долевом строительстве. Новый объект подойдет семьям с детьми, ищущим комфорт на годы вперед.
Сравнение цен и динамики рынка в 2026 году
Цена 1-к кв. (долл.): вторичка (б/у) — 60–80 тыс.; новостройка (новый дом) — 70–100 тыс.
Данные основаны на статистике Realt.by и Брестском Доме. В 2026 году бу варианты лидируют по ликвидности — их проще продать. Но новый дом выигрывает в долгосрочной перспективе, особенно с госпрограммами субсидий.
Что выбрать: советы для покупателя
Выбор зависит от ситуации:
Обязательно привлеките юриста и оценщика. В Бресте растет онлайн-мониторинг сделок через ЕРИП. Проще всего будет купить квартиру бу с агентством недвижимости "Гарант Успеха", такая покупка минимизирует риски сделки, имеет гарантии и сопровождение юриста.
Перспективы на 2026 год
В Бресте ожидается 15% рост ввода жилья, но дефицит в центре подтолкнет цены вверх. Новостройка привлечет молодых из Минска, вторичка — местных. Главное — анализируйте локацию: юг города (ул. Гоголя) для спокойствия, север — для работы на заводах.
Подводя итог, нет универсального ответа. Оцените приоритеты: скорость или перспективы? Посетите просмотры и проконсультируйтесь с экспертами — это сэкономит время и деньги.
