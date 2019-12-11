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«Барса», «Ливерпуль», «Бавария» и «Юве» – в 1-й корзине жеребьевки плей-офф ЛЧ, «Реал», «Челси» и «Боруссия» – во 2-й
12.12.2019 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первую корзину попали победители своих групп:
Во второй корзине располагаются команды, занявшие 2-е место: «Боруссия» Дортмунд,
Жеребьевка команд состоится 16 декабря. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые встречались на групповом этапе. Представители первой корзины ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.
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«Барса», «Ливерпуль», «Бавария» и «Юве» – в 1-й корзине жеребьевки плей-офф ЛЧ, «Реал», «Челси» и «Боруссия» – во 2-й
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
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