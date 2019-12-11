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НБА. «Клипперс» разгромили в гостях «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Орландо» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
«Клипперс» Кавая Ленарда разгромили в гостях «Торонто». «Лейкерс» Леброна и Дэвиса обыграли на выезде «Орландо».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Сиакам (24),
Пауэлл (22 + 5 потерь),
Ануноби (13 + 7 подборов),
Марк Газоль (9 + 11 подборов + 6 передач),
Лаури (6 + 6 передач) старт;
Дэвис (10),
Буше (5),
Холлис-Джефферсон (3 + 8 подборов),
Маккоу (0),
Миллер (0),
Ибака (0).
- Клипперс
-
Ленард (23 + 6 передач),
Харклесс (14 + 7 подборов),
Джордж (13),
Беверли (11),
Зубац (7 + 8 подборов) старт;
Уильямс (18 + 8 передач),
Паттерсон (11 + 7 подборов),
Харрелл (10),
Кабенгеле (3),
Робинсон (2),
Уолтон (0),
Мэнн (0),
Мотли (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (18),
Лав (17 + 11 подборов),
Гарлэнд (11),
Томпсон (11 + 7 подборов),
Осман (0 + 7 передач) старт;
Портер (24),
Кларксон (17),
Хенсон (6),
Деллаведова (3),
Нэнс (3).
- Хьюстон
-
Харден (55 + 8 передач + 6 потерь),
Уэстбрук (23 + 7 подборов + 6 передач),
Капела (10 + 13 подборов),
Такер (8),
Хауз (6) старт;
Маклемор (6),
Клемонс (5),
Кларк (3),
Сефолоша (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Айзек (19 + 8 подборов),
Фурнье (18),
Гордон (14 + 14 подборов),
Берч (6),
Огастин (2) старт;
Бамба (13),
Айванду (6),
Картер-Уильямс (5 + 6 передач),
Росс (4).
- Лейкерс
-
Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь),
Дэвис (16 + 12 подборов + 6 передач),
Колдуэлл-Поуп (15),
Грин (8),
Макги (8) старт;
Дадли (9),
Карузо (7),
Дэниелс (4),
Брэдли (2),
Ховард (2).
- Дата проведения
-
12 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Брогдон (29 + 8 передач),
Сабонис (15 + 14 подборов + 8 передач),
Уоррен (14),
Тернер (11),
Лэмб (6) старт;
А. Холидэй (18),
Дж. Холидэй (17),
Макдермотт (8),
Макконнелл (4),
Битадзе (0).
- Бостон
-
Уокер (44 + 7 передач),
Браун (18 + 8 подборов + 8 передач),
Тейтум (16),
Тайс (11),
Хэйворд (9) старт;
Уонамейкер (12),
Кантер (4),
Эдвардс (3),
Грин (0),
Г. Уильямс (0),
Оджелей (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (24 + 6 передач),
Аллен (21 + 10 подборов),
Темпл (11),
Харрис (9),
Принс (6) старт;
Пинсон (12),
Джордан (9 + 14 подборов),
Нваба (8),
Шамперт (4),
Муса (4).
- Шарлотт
-
Грэм (40),
Бриджес (14),
Розир (13 + 7 подборов),
Вашингтон (13),
Бийомбо (4) старт;
Кидд-Гилкрист (11 + 7 подборов),
Зеллер (10),
Коди Мартин (6),
Бэйкон (2).
- Дата проведения
-
12 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (35),
Маркканен (22),
Картер (11 + 10 подборов),
Данн (9),
Саторански (7) старт;
Уайт (19),
Янг (15 + 9 подборов + 6 передач),
Валентайн (10),
Харрисон (4),
Гэффорд (4),
Арчидиаконо (0),
Корнет (0).
- Атланта
-
Янг (15 + 13 передач + 7 потерь),
Паркер (11 + 7 подборов),
Джонс (10),
Хертер (9),
Хантер (6) старт;
Лень (17),
Реддиш (16),
Крэбб (6),
Фернанду (5),
Картер (4),
Парсонс (3),
Бембри (0),
Тернер (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (26),
Таунс (21 + 11 подборов + 5 потерь),
Ковингтон (14 + 7 подборов),
Окоги (13),
Калвер (4) старт;
Тиг (32 + 6 передач),
Белл (6),
Напьер (0),
Грэм (0),
Дженг (0).
- Юта
-
Митчелл (30 + 6 передач),
Инглс (23),
Гобер (20 + 16 подборов),
Богданович (14 + 6 потерь),
О'Нил (6) старт;
Мудиай (13),
Грин (10),
Ньянг (9),
Дэвис (2).
- Дата проведения
-
12 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Камински (24),
Рубио (22 + 8 передач + 5 потерь),
Букер (15 + 10 передач),
Убре (14 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Шарич (7) старт;
Бэйнс (12),
К. Джонсон (11),
Бриджес (3),
Джером (0).
- Мемфис
-
Брукс (27),
Джарен Джексон (24),
Морэнт (13 + 6 передач),
Краудер (13 + 7 подборов),
Валанчюнас (6 + 9 подборов) старт;
Кларк (15 + 7 подборов),
Мелтон (9),
Гудурич (3),
Андерсон (3),
Джонс (2),
Хилл (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 05.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Бледсоу (29 + 6 передач),
Миддлтон (24),
Ильясова (18 + 9 подборов),
Мэттьюз (9),
Б. Лопес (9) старт;
Хилл (13),
Р. Лопес (8),
Браун (7),
Корвер (7),
Дивинченцо (3),
Коннотон (0),
Уилсон (0).
- Новый Орлеан
-
Редик (31),
Ингрэм (25 + 10 подборов),
Холидэй (21 + 6 передач + 8 потерь),
Окафор (2 + 6 передач),
Уильямс (0 + 7 подборов) старт;
Хэйс (12),
Харт (9),
Болл (6 + 6 передач),
Александер-Уокер (6),
Джексон (0),
Мелли (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Хилд (15),
Бэгли (11),
Бьелица (10),
Богданович (8),
Джозеф (7),
Холмс (6 + 7 подборов),
Ариза (5),
Феррелл (4),
Барнс (3).
- Оклахома-Сити
-
Шредер (15),
Гилджес-Александер (11),
Адамс (10 + 10 подборов),
Надер (9),
Галлинари (9 + 7 подборов),
Пол (8 + 7 передач),
Ноэл (7),
Дорт (2),
Бэйзли (0).
- Дата проведения
-
12 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Расселл (15),
Робинсон (8),
Грин (7),
Луни (5),
Беркс (4),
Крисс (4),
Спеллмен (3),
Паскалл (2),
Коули-Стайн (2),
Боумэн (0),
Эванс (0),
Ли (0).
- Нью-Йорк
-
М-с Моррис (18),
Барретт (16),
Портис (11),
Рэндл (10 + 7 подборов),
Робинсон (7),
Пэйтон (4),
Ниликина (2),
Дотсон (0),
Нокс (0),
Гибсон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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