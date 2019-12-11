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НБА. «Клипперс» разгромили в гостях «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Орландо» и другие матчи

12.12.2019 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

«Клипперс» Кавая Ленарда разгромили в гостях «Торонто». «Лейкерс» Леброна и Дэвиса обыграли на выезде «Орландо».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Клипперс 92:112 (32:27, 14:37, 25:24, 21:24)
Дата проведения
12 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Сиакам (24), Пауэлл (22 + 5 потерь), Ануноби (13 + 7 подборов), Марк Газоль (9 + 11 подборов + 6 передач), Лаури (6 + 6 передач)  старт; Дэвис (10), Буше (5), Холлис-Джефферсон (3 + 8 подборов), Маккоу (0), Миллер (0), Ибака (0).
Клипперс
Ленард (23 + 6 передач), Харклесс (14 + 7 подборов), Джордж (13), Беверли (11), Зубац (7 + 8 подборов)  старт; Уильямс (18 + 8 передач), Паттерсон (11 + 7 подборов), Харрелл (10), Кабенгеле (3), Робинсон (2), Уолтон (0), Мэнн (0), Мотли (0).

Кливленд – Хьюстон 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28)
Дата проведения
12 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (18), Лав (17 + 11 подборов), Гарлэнд (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Осман (0 + 7 передач)  старт; Портер (24), Кларксон (17), Хенсон (6), Деллаведова (3), Нэнс (3).
Хьюстон
Харден (55 + 8 передач + 6 потерь), Уэстбрук (23 + 7 подборов + 6 передач), Капела (10 + 13 подборов), Такер (8), Хауз (6)  старт; Маклемор (6), Клемонс (5), Кларк (3), Сефолоша (0).

Орландо – Лейкерс 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)
Дата проведения
12 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Айзек (19 + 8 подборов), Фурнье (18), Гордон (14 + 14 подборов), Берч (6), Огастин (2)  старт; Бамба (13), Айванду (6), Картер-Уильямс (5 + 6 передач), Росс (4).
Лейкерс
Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь), Дэвис (16 + 12 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Грин (8), Макги (8)  старт; Дадли (9), Карузо (7), Дэниелс (4), Брэдли (2), Ховард (2).

Индиана – Бостон 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)
Дата проведения
12 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Брогдон (29 + 8 передач), Сабонис (15 + 14 подборов + 8 передач), Уоррен (14), Тернер (11), Лэмб (6)  старт; А. Холидэй (18), Дж. Холидэй (17), Макдермотт (8), Макконнелл (4), Битадзе (0).
Бостон
Уокер (44 + 7 передач), Браун (18 + 8 подборов + 8 передач), Тейтум (16), Тайс (11), Хэйворд (9)  старт; Уонамейкер (12), Кантер (4), Эдвардс (3), Грин (0), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).

Бруклин – Шарлотт 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)
Дата проведения
12 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (24 + 6 передач), Аллен (21 + 10 подборов), Темпл (11), Харрис (9), Принс (6)  старт; Пинсон (12), Джордан (9 + 14 подборов), Нваба (8), Шамперт (4), Муса (4).
Шарлотт
Грэм (40), Бриджес (14), Розир (13 + 7 подборов), Вашингтон (13), Бийомбо (4)  старт; Кидд-Гилкрист (11 + 7 подборов), Зеллер (10), Коди Мартин (6), Бэйкон (2).

Чикаго – Атланта 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Лавин (35), Маркканен (22), Картер (11 + 10 подборов), Данн (9), Саторански (7)  старт; Уайт (19), Янг (15 + 9 подборов + 6 передач), Валентайн (10), Харрисон (4), Гэффорд (4), Арчидиаконо (0), Корнет (0).
Атланта
Янг (15 + 13 передач + 7 потерь), Паркер (11 + 7 подборов), Джонс (10), Хертер (9), Хантер (6)  старт; Лень (17), Реддиш (16), Крэбб (6), Фернанду (5), Картер (4), Парсонс (3), Бембри (0), Тернер (0).

Миннесота – Юта 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30)
Дата проведения
12 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (26), Таунс (21 + 11 подборов + 5 потерь), Ковингтон (14 + 7 подборов), Окоги (13), Калвер (4)  старт; Тиг (32 + 6 передач), Белл (6), Напьер (0), Грэм (0), Дженг (0).
Юта
Митчелл (30 + 6 передач), Инглс (23), Гобер (20 + 16 подборов), Богданович (14 + 6 потерь), О'Нил (6)  старт; Мудиай (13), Грин (10), Ньянг (9), Дэвис (2).

Финикс – Мемфис 108:115 (19:27, 32:24, 28:33, 29:31)
Дата проведения
12 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Камински (24), Рубио (22 + 8 передач + 5 потерь), Букер (15 + 10 передач), Убре (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Шарич (7)  старт; Бэйнс (12), К. Джонсон (11), Бриджес (3), Джером (0).
Мемфис
Брукс (27), Джарен Джексон (24), Морэнт (13 + 6 передач), Краудер (13 + 7 подборов), Валанчюнас (6 + 9 подборов)  старт; Кларк (15 + 7 подборов), Мелтон (9), Гудурич (3), Андерсон (3), Джонс (2), Хилл (0).

Милуоки – Новый Орлеан 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)
Дата проведения
12 декабря, 05.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Бледсоу (29 + 6 передач), Миддлтон (24), Ильясова (18 + 9 подборов), Мэттьюз (9), Б. Лопес (9)  старт; Хилл (13), Р. Лопес (8), Браун (7), Корвер (7), Дивинченцо (3), Коннотон (0), Уилсон (0).
Новый Орлеан
Редик (31), Ингрэм (25 + 10 подборов), Холидэй (21 + 6 передач + 8 потерь), Окафор (2 + 6 передач), Уильямс (0 + 7 подборов)  старт; Хэйс (12), Харт (9), Болл (6 + 6 передач), Александер-Уокер (6), Джексон (0), Мелли (0).

Сакраменто – Оклахома-Сити 75:86 (4 четверть)
Дата проведения
12 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Сакраменто
Хилд (15), Бэгли (11), Бьелица (10), Богданович (8), Джозеф (7), Холмс (6 + 7 подборов), Ариза (5), Феррелл (4), Барнс (3).
Оклахома-Сити
Шредер (15), Гилджес-Александер (11), Адамс (10 + 10 подборов), Надер (9), Галлинари (9 + 7 подборов), Пол (8 + 7 передач), Ноэл (7), Дорт (2), Бэйзли (0).

Голден Стэйт – Нью-Йорк 57:70 (3 четверть)
Дата проведения
12 декабря, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Расселл (15), Робинсон (8), Грин (7), Луни (5), Беркс (4), Крисс (4), Спеллмен (3), Паскалл (2), Коули-Стайн (2), Боумэн (0), Эванс (0), Ли (0).
Нью-Йорк
М-с Моррис (18), Барретт (16), Портис (11), Рэндл (10 + 7 подборов), Робинсон (7), Пэйтон (4), Ниликина (2), Дотсон (0), Нокс (0), Гибсон (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Подкаст с легендарным переводчиком Володарским. Он видел вживую Джордана, комментировал НБА и не оценил «Движение вверх»

Человек-мем из НБА фанатеет от американской глухомани. Но сейчас играет в Краснодаре и страдает вместе с «Локо»

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
 
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