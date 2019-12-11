Журналист Дмитрий Синяк: «Появление женской команды у «Динамо» Минск или «Динамо» Брест уже в следующем сезоне только ослабит наш женский футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Tribuna.com Дмитрий Синяк поделился мнением о развитии женского футбола в Беларуси.

«Сейчас «Динамо» занимается созданием женской футбольной команды. Говорят, и в «Динамо» уже задумались. Как бы это парадоксально не звучало, но появление любого из этих клубов уже в следующем сезоне только ослабит наш женский футбол.

Конечно, и то, и другое «Динамо» сходу захотят побороться за чемпионство. 13-15 более-менее толковых игроков с белорусскими паспортами разойдутся уже не по двум-трём клубам, а по пяти. Неудивительно, что общий уровень упадет. А кем тогда дыры в составе затыкать, чтобы с ходу быть конкурентоспособными? Конечно, не молодежью, которой фактически у новых клубов не будет. Лимит на легионеров всего четыре человека на поле, значит начнут приглашать второсортных россиянок, чтобы хоть как-то побороться за чемпионство.

На месте комитета по женскому футболу я бы для начала с «Динамо» требовал наличие детской школы и двух молодежных команд в первенстве Беларуси, а только потом (через несколько лет) давал право заявиться в чемпионат. Пусть на перспективу работают, а не на сиюминутный результат, ведь профит в итоге выйдет и клубу, и всему женскому футболу. Да и девочки, которые с детства играют с буквой «Д» на груди, будут рубиться на поле, а не играть за зарплату, как большинство из приглашенных готовых футболисток.

К примеру, примерно так начинала команда АБФФ (сейчас носит имя ФК «Ислочь-РГУОР»). Хотя с большим исключением – собрали юных футболисток из лучших школ страны, не вырастив своих. Но ведь они с молодёжи тогда начинали, а не перетягивали взрослых футболисток из других клубов.

Но, зная наш комитет по женскому футболу, никто такие требования выдвигать не будет. Плюс два клуба в чемпионате – это хорошие цифры для отчетности руководству федерации и УЕФА. Продолжаем деградировать, выполняя все показатели», – написал Синяк в своем Facebook.