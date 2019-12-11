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Журналист Дмитрий Синяк: «Появление женской команды у «Динамо» Минск или «Динамо» Брест уже в следующем сезоне только ослабит наш женский футбол»
12.12.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Tribuna.com Дмитрий Синяк поделился мнением о развитии женского футбола в Беларуси.
«Сейчас «Динамо»
Конечно, и то, и другое «Динамо» сходу захотят побороться за чемпионство. 13-15 более-менее толковых игроков с белорусскими паспортами разойдутся уже не по двум-трём клубам, а по пяти. Неудивительно, что общий уровень упадет. А кем тогда дыры в составе затыкать, чтобы с ходу быть конкурентоспособными? Конечно, не молодежью, которой фактически у новых клубов не будет. Лимит на легионеров всего четыре человека на поле, значит начнут приглашать второсортных россиянок, чтобы хоть как-то побороться за чемпионство.
На месте комитета по женскому футболу
К примеру, примерно так начинала команда АБФФ (сейчас носит имя ФК «Ислочь-РГУОР»). Хотя с большим исключением – собрали юных футболисток из лучших школ страны, не вырастив своих. Но ведь они с молодёжи тогда начинали, а не перетягивали взрослых футболисток из других клубов.
Но, зная наш комитет по женскому футболу, никто такие требования выдвигать не будет. Плюс два клуба в чемпионате – это хорошие цифры для отчетности руководству федерации и УЕФА. Продолжаем деградировать, выполняя все показатели», – написал Синяк в своем
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