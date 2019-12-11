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МЧМ-2020. Беларусь против Норвегии
12.12.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в третий игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Норвегией.
Дивизион IA
Минск, «Чижовка-Арена»
3-й тур
Беларусь – Норвегия
12 декабря, 19:30
Словения – Латвия
12 декабря, 12:30
Дания – Австрия
12 декабря, 16:00
Положение команд: Латвия – 5 очков (2 матча), Беларусь – 4 (2), Австрия – 3 (2), Норвегия – 3 (2), Дания – 2 (2), Словения – 1 (2).
Победитель турнира выйдет в элитный дивизион
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Сегодня в третий игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси сыграет с Норвегией.
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