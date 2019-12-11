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Михаил Захаров: «У нас каждый матч – это вызов. Молодежный чемпионат мира показывает состояние нашего хоккея»
12.12.2019 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о состоянии дел в команде.
- Как вам работается с Кравецом?
– Человек с огромным опытом в
Хотя я вот иногда задумываюсь, что мы тоже очень много работаем. Вспоминаю Олимпиаду в Ванкувере, как мы с
- Перед корейцами будут какие-то изменения в сочетаниях?
– Пока нет. Тут не до изменений. Пока нужно просто добиться того, чтобы игроки выполняли то, что от них требуют. Взять, к примеру, Дмитрия Буйницкого – у него сегодня процент брака зашкаливал, много потерь. Парню надо больше играть. Хотя он все свои ошибки понимает. Хотелось бы, чтобы наши ребята свои моменты реализовывали.
Ну и на льду надо покрепче стоять – это я в первую очередь говорю хоккеистам
- На апрельском чемпионате мира белорусы проиграли корейцам. Для вас четверговый матч превращается в какой-то вызов?
– Мужики, да у нас каждый матч – это вызов. Прошли те времена, когда мы выходили на игру победителями. Молодежный чемпионат мира показывает состояние нашего хоккея, – сказал Захаров.
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