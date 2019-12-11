Футболисты, которые получили вид на жительство в Беларуси до 11 декабря, не будут считаться легионерами («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Вчера в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполкома АБФФ. Было одобрено предложение, по которому на поле должны находиться минимум 5 белорусов.

Кроме того, статус «нелегионера» получили футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее в подобном положении регламента АБФФ не было указания на возраст.

Данная норма регламента не будет иметь обратной силы, сообщает «Прессбол».

Все футболисты, которые получили вид на жительство до 11 декабря, как и раньше, не будут считаться легионерами. В сезоне-2019 таких было 11 человек: Нойок, Фамейе, Васильев (все — брестское «Динамо»), Папуш («Ислочь»), Сямук, Слюсар, Воронков (все— «Славия»), Бебей ( ), Карамушка («Витебск»), Терещенко («Гомель») и Батищев («Дняпро»).

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