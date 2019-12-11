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АБФФ: Мархель подчеркнул, что осознает всю ответственность в преддверии матчей плей-офф Евро-2020

12.12.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вчера в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполкома АБФФ

Перед членами Исполкома с отчетом о проделанной работе выступил главный тренер национальной сборной Михаил Мархель.

«Исполком принял к сведению аналитические данные, приведенные Михаилом Михайловичем. В них были обозначены цели и задачи, ставившиеся перед штабом «белакрылых» на осеннем состязательном отрезке, названы позитивные моменты в работе и игре сборной, а также озвучены проблемы и ошибки, с которыми столкнулись Мархель и его ассистенты.

Также Михаил Михайлович подчеркнул, что национальная команда во главе с тренерским штабом осознает всю ответственность в преддверии матчей плей-офф Евро-2020 и постарается сделать все для достижения позитивного результата весной 2020 года», – сообщает пресс-служба федерации.

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Вчера в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполкома АБФФ.
 
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