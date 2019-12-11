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АБФФ: Мархель подчеркнул, что осознает всю ответственность в преддверии матчей плей-офф Евро-2020
12.12.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера в Доме футбола состоялось очередное заседание Исполкома
Перед членами Исполкома с отчетом о проделанной работе выступил главный тренер национальной сборной Михаил Мархель.
«Исполком принял к сведению аналитические данные, приведенные Михаилом Михайловичем. В них были обозначены цели и задачи, ставившиеся перед штабом «белакрылых» на осеннем состязательном отрезке, названы позитивные моменты в работе и игре сборной, а также озвучены проблемы и ошибки, с которыми столкнулись
Также Михаил Михайлович подчеркнул, что национальная команда во главе с тренерским штабом осознает всю ответственность в преддверии матчей плей-офф Евро-2020 и постарается сделать все для достижения позитивного результата весной 2020 года», –
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