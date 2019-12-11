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Тегу Максик выбрал матчи ЛЧ для акций «Макслайн платит» и «Макслайн вернет»

12.12.2019 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Второй день подряд тегу Максик определяет, какие матчи Лиги чемпионов попадут под действие предложений «Макслайн платит» и «Макслайн вернет». В соответствии с выбором ящерицы букмекер рассчитывает проигрышные ставки «на плюс» и «на возврат».

В четверг Максик решил, что под акцию «Макслайн платит» попадет матч между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой», а под «Макслайн вернет» – «ПСЖ» и «Галатасарая».

«Однако после прямого эфира мы посовещались с Максиком и решили, что все ставки на вчерашние матчи ЛЧ будут рассчитаны на возврат. Все матчи в акции «Макслайн вернет», – говорится в заявлении компании.

С подробностями всех акций БК «Макслайн» можно ознакомиться здесь.

 
 
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Второй день подряд тегу Максик определяет, какие матчи Лиги чемпионов попадут под действие предложений «Макслайн платит» и «Макслайн вернет».
 
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