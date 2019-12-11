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«Тира» в первом матче Криушенко обыграла лидера чемпионата Индонезии. Команда не выигрывала 16 игр подряд
12.12.2019 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Тира» в первом матче под руководством Игоря Криушенко обыграла «Бали Юнайтед», который лидирует в чемпионате Индонезии (1:0).
До этого команда не побеждала в 16 матчах подряд (6 ничьих и 10 поражений).
«Тира» занимает 11-е место в чемпионате.
Отметим, что команда Криушенко на 53-й минуте не забила пенальти.
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«Тира» в первом матче Криушенко обыграла лидера чемпионата Индонезии. Команда не выигрывала 16 игр подряд
«Тира» в первом матче под руководством Игоря Криушенко обыграла «Бали Юнайтед», который лидирует в чемпионате Индонезии (1:0).
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