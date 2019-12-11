«Тира» в первом матче Криушенко обыграла лидера чемпионата Индонезии. Команда не выигрывала 16 игр подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Тира» в первом матче под руководством Игоря Криушенко обыграла «Бали Юнайтед», который лидирует в чемпионате Индонезии (1:0).

До этого команда не побеждала в 16 матчах подряд (6 ничьих и 10 поражений).

«Тира» занимает 11-е место в чемпионате.

Отметим, что команда Криушенко на 53-й минуте не забила пенальти.