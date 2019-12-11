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«Тира» в первом матче Криушенко обыграла лидера чемпионата Индонезии. Команда не выигрывала 16 игр подряд

12.12.2019 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тира» в первом матче под руководством Игоря Криушенко обыграла «Бали Юнайтед», который лидирует в чемпионате Индонезии (1:0).

До этого команда не побеждала в 16 матчах подряд (6 ничьих и 10 поражений).

«Тира» занимает 11-е место в чемпионате.

Отметим, что команда Криушенко на 53-й минуте не забила пенальти.

Бали Юнайтед – ТИРА-Персикабо 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
12 декабря, 13.45, «Stadion Kapten I Wayan Dipta»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 55 Икпефуа.
Бали ЮнайтедРеймас, Абдиллах, Орах, Чахьо, Виджая, Виднияна (Хердианто, 81), Тауфик, Пурба (Агун, 65), Хамди (Малайфани, 56), Бахдим, Спасоевич.
ТИРА-ПерсикабоСапутра, Марасабесси, Ягало (Гарба, 76), Бекназаров, Триаджи, Суген, Вомсивор (Хусайни, 67), Парфе, Лесталуху, Икпефуа (Сламат, 90), Сиро.
Предупреждения:
Икпефуа (41), Агун (79), Абдиллах (90).

 
 
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«Тира» в первом матче под руководством Игоря Криушенко обыграла «Бали Юнайтед», который лидирует в чемпионате Индонезии (1:0).
 
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