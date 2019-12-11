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Артем Жук: «Писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло на этот шаг»
12.12.2019 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19-летний уроженец Минска Артем Жук, сменивший спортивное гражданство на российское и выступающий за фарм-клуб питерского СКА из МХЛ, рассказал о причинах отъезда.
– Ты понимал, что на родине это воспримут без восторга?
– Мы хоккеисты. После хорошего матча тебя боготворят, после неудачного – поливают чем только можно. Отец присылал мне материалы из различных СМИ... Я не принимал это близко к сердцу. Да, писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло человека на этот шаг. Вы готовы отпустить малолетнего ребенка в другую страну? Я с детства играю в России, выстраиваю карьеру. И не готов был из-за регламента все рушить. Специалисты из Беларуси и России, кто знает и понимает, через что я прошел, меня только поддерживают. А было все: ужасные условия проживания, не лучшее питание... Чтобы добраться на тренировку, вставал в пять утра и шел пешком. После нее – на учебу. По правде, я просто спал за партой. Из-за этого случались конфликты с преподавателями, приходилось выкручиваться. Как говорится, хочешь жить – умей вертеться.
– В Беларуси остались друзья?
– Нет. Иногда общаюсь с выходцами из минской «Юности». Это Костя Шостак из «Алмаза» и Арсен Гаспарян из «Бобруйска», – сказал Жук.
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Артем Жук: «Писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло на этот шаг»
19-летний уроженец Минска Артем Жук, сменивший спортивное гражданство на российское и выступающий за фарм-клуб питерского СКА из МХЛ, рассказал о причинах отъезда.
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