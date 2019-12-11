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Артем Жук: «Писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло на этот шаг» 

12.12.2019 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

19-летний уроженец Минска Артем Жук, сменивший спортивное гражданство на российское и выступающий за фарм-клуб питерского СКА из МХЛ, рассказал о причинах отъезда.

– Ты понимал, что на родине это воспримут без восторга?

– Мы хоккеисты. После хорошего матча тебя боготворят, после неудачного – поливают чем только можно. Отец присылал мне материалы из различных СМИ... Я не принимал это близко к сердцу. Да, писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло человека на этот шаг. Вы готовы отпустить малолетнего ребенка в другую страну? Я с детства играю в России, выстраиваю карьеру. И не готов был из-за регламента все рушить. Специалисты из Беларуси и России, кто знает и понимает, через что я прошел, меня только поддерживают. А было все: ужасные условия проживания, не лучшее питание... Чтобы добраться на тренировку, вставал в пять утра и шел пешком. После нее – на учебу. По правде, я просто спал за партой. Из-за этого случались конфликты с преподавателями, приходилось выкручиваться. Как говорится, хочешь жить – умей вертеться.

– В Беларуси остались друзья?

– Нет. Иногда общаюсь с выходцами из минской «Юности». Это Костя Шостак из «Алмаза» и Арсен Гаспарян из «Бобруйска», – сказал Жук.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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19-летний уроженец Минска Артем Жук, сменивший спортивное гражданство на российское и выступающий за фарм-клуб питерского СКА из МХЛ, рассказал о причинах отъезда.
 
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