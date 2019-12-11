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Анчелотти нет среди кандидатов «Арсенала» на пост тренера (ESPN)
12.12.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации источника, в «Арсенале» не убеждены недавними выступлениями команд, которыми руководил экс-тренер «Наполи».
Также сообщается, что лондонский клуб получил несколько заявлений на вакантную должность и сейчас проводит переговоры с кандидатами, чтобы сузить круг претендентов на пост главного тренера команды.
Кроме того, «Арсенал» не торопится с назначением тренера на постоянной основе. Руководство клуба хочет иметь уверенность, что выбранный кандидат действительно подходит команде.
В «Арсенале» готовы дать время Фредрику Юнбергу, который сейчас исполняет обязанности главного тренера команды.
Анчелотти был уволен из «Наполи» после победы над «Генком» (4:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб занял 2-е место в группе Е, отстав от «Ливерпуля» на одно очко. В Серии А «Наполи» занимает 7-е место, набрав 21 балл после 15 туров.
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«Арсенал» не рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера команды, сообщает ESPN.
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