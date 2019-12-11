Анчелотти нет среди кандидатов «Арсенала» на пост тренера (ESPN)

Источник материала: Tribuna.com

не рассматривает кандидатуру Карло Анчелотти на пост главного тренера команды, сообщает ESPN.

По информации источника, в «Арсенале» не убеждены недавними выступлениями команд, которыми руководил экс-тренер «Наполи».

Также сообщается, что лондонский клуб получил несколько заявлений на вакантную должность и сейчас проводит переговоры с кандидатами, чтобы сузить круг претендентов на пост главного тренера команды.

Кроме того, «Арсенал» не торопится с назначением тренера на постоянной основе. Руководство клуба хочет иметь уверенность, что выбранный кандидат действительно подходит команде.

В «Арсенале» готовы дать время Фредрику Юнбергу, который сейчас исполняет обязанности главного тренера команды.

Анчелотти был уволен из «Наполи» после победы над «Генком» (4:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб занял 2-е место в группе Е, отстав от «Ливерпуля» на одно очко. В Серии А «Наполи» занимает 7-е место, набрав 21 балл после 15 туров.

Ранее сообщалось , что Анчелотти может возглавить «Арсенал» или «Эвертон».

Анчелотти и Де Лаурентис давно дружат, смена тренера – их общее решение. Так лучше всем