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Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия играет с Финляндией
12.12.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.
Евротур
Кубок Первого канала
Положение команд: Россия – 0 (0), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Финляндия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня стартует Кубок Первого канала.
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