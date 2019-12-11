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Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия играет с Финляндией

12.12.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией. 

Евротур

Кубок Первого канала

Швеция – Россия 2:0 (1 период)
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Петерссон (Юханссон, Пяярви-Свенссон)
2:0 – 11 Брудин (Хандемарк)

 

Чехия – Финляндия 1:0 (1 период)
Дата проведения
12 декабря, 20.30, «ČEZ Aréna (Plzen)»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Россия – 0 (0), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Финляндия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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