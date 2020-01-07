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Представитель ФХБ Мартыненко: «Многие хоккеисты-вратари говорят о том, что у нас голкиперы кататься не умеют»

08.01.2020 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея ФХБ Антон Мартыненко рассказал о развитии игроков в раннем возрасте.

«На ранних этапах подготовки надо, чтобы ребята сами могли выбрать себе амплуа и выбрать через практическую деятельность, чтобы не было такого: увидел картинку по телевизору и встал в ворота.

Многие взрослые хоккеисты-вратари говорят сейчас о том, что у нас сейчас голкиперы кататься не умеют. Потому что, если его в 6 лет поставили в ворота, он кататься не научится. Защитники приходят в молодежную сборную и спиной кататься не умеют, некоторые не умеют силовые единоборства вести, еще что-то.

Много проблем, которые должны решаться как раз на уровне детском, на юношеском, потому что мы всегда были заряжены на результат. Когда ребенок не занимается развитием своих эмоций положительных, а он занимается тем, чтобы ценой своих неимоверных усилий добиться результатов в этой игре. Чего не надо делать. И потом к 12-и годам он уже наелся этого хоккея, ему играть не хочется.

Мы же не запрещаем считать счет. Пожалуйста считайте. Мы просто освободили тренеров от ответственности перед руководством школ в плане получения результатов», – сказал Мартыненко в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Витебск
 
 
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Начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея ФХБ Антон Мартыненко рассказал о развитии игроков в раннем возрасте.
 
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