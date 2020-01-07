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Представитель ФХБ Мартыненко: «Многие хоккеисты-вратари говорят о том, что у нас голкиперы кататься не умеют»
08.01.2020 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея
«На ранних этапах подготовки надо, чтобы ребята сами могли выбрать себе амплуа и выбрать через практическую деятельность, чтобы не было такого: увидел картинку по телевизору и встал в ворота.
Многие взрослые хоккеисты-вратари говорят сейчас о том, что у нас сейчас голкиперы кататься не умеют. Потому что, если его в 6 лет поставили в ворота, он кататься не научится. Защитники приходят в молодежную сборную и спиной кататься не умеют, некоторые не умеют силовые единоборства вести, еще что-то.
Много проблем, которые должны решаться как раз на уровне
Мы же не запрещаем считать счет. Пожалуйста считайте. Мы просто освободили тренеров от ответственности перед руководством школ в плане получения результатов», – сказал Мартыненко в эфире «
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Представитель ФХБ Мартыненко: «Многие хоккеисты-вратари говорят о том, что у нас голкиперы кататься не умеют»
Начальник отдела развития и детско-юношеского хоккея ФХБ Антон Мартыненко рассказал о развитии игроков в раннем возрасте.
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