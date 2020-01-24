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Дмитрий Молош: «Капский насквозь видел, кого брать, кого нет. Нашего он, батэшного, склада – или нет. Эта «селекция» была одной из главных его заслуг»

24.01.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош рассказал об председателе правления клуба Анатолии Капском, который умер осенью 2018 года после болезни.

– БАТЭ за селекцию в прошлом году не критиковал только ленивый.

– Мы все берем на себя ответственность: здесь не хочется что-то делить между офисом, тренером, руководством...

При этом не скажу, что приглашали плохих футболистов, просто ожидания были еще выше по сравнению с тем, что удалось увидеть. Значит, и мы неправильно сработали, раз взяли людей и не смогли выжать из них не сто, а двести процентов. Это тренерский штаб осознает и принимает как есть. Плюс надо понимать, что команда первый год обходилась без Анатолия Капского. А у Анатольича как ни у кого было развито суперчувство, которому не научат ни на каких курсах, – разбираться в людях. Он насквозь видел, кого брать, кого нет. Видел внутренний резерв человека и насколько он готов. Нашего он, батэшного, склада – или нет. Эта «селекция» была одной из главных заслуг Капского: плохие люди в клубе долго не задерживались. И, конечно, его воздействие на футболистов – сильнейший человек в плане психологии, – сказал Молош.

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Экс-тренер БАТЭ Дмитрий Молош рассказал об председателе правления клуба Анатолии Капском, который умер осенью 2018 года после болезни.
 
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