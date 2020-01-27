Петр Качуро: «Честно говоря, о Сучкове в контексте договорных матчей я слышал уже много лет»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист рассказал, что подозревал Алексея Сучкова в причастности к участию в договорных матчах.

– Алексей Сучков, много лет игравший за , а потом входивший в тренерский штаб команды, стал персоной нон-грата в белорусском футболе, получил пожизненную дисквалификацию. Вы удивлены, что он оказался среди самых нечестных игроков?

– Честно говоря, о нем в таком контексте я слышал уже много лет. Футбольный мир очень узкий, поэтому о Сучкове говорили не раз. Но что-то доказать? Я же не приду и не изложу свои предположения.

– О Сучкове вы слышали до этого. А какие еще фамилии из списка фигурировали?

– Не люблю называть фамилии. Но, скажу еще раз, наличие некоторых личностей в этом списке меня не удивляет , – сказал Качуро.

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