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Петр Качуро: «Честно говоря, о Сучкове в контексте договорных матчей я слышал уже много лет»

27.01.2020 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро рассказал, что подозревал Алексея Сучкова в причастности к участию в договорных матчах. 

– Алексей Сучков, много лет игравший за «Нафтан», а потом входивший в тренерский штаб команды, стал персоной нон-грата в белорусском футболе, получил пожизненную дисквалификацию. Вы удивлены, что он оказался среди самых нечестных игроков?

– Честно говоря, о нем в таком контексте я слышал уже много лет. Футбольный мир очень узкий, поэтому о Сучкове говорили не раз. Но что-то доказать? Я же не приду и не изложу свои предположения.

– О Сучкове вы слышали до этого. А какие еще фамилии из списка фигурировали?

– Не люблю называть фамилии. Но, скажу еще раз, наличие некоторых личностей в этом списке меня не удивляет , – сказал Качуро.

«В «Лиде» был игрок, в нечестности которого я был уверен. Но в списках обвиняемых его нет». Качуро – о новых договорняках

Генпрокуратура передала в суд дело о договорных матчах

 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро рассказал, что подозревал Алексея Сучкова в причастности к участию в договорных матчах.
 
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