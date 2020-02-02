АХЛ. Два голевых паса Сушко помогли «Лихай Вэлли» победить «Херши»

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Лихай Вэлли» обыграл «Херши» — 3:0. Белорусский форвард Максим Сушко набрал 2 (0+2) очка, нанес 1 бросок, заработал 2 минуты штрафа и «+2».

В нынешнем сезоне на счету Сушко 17 (7+10) баллов в 41 игре, при показателе полезности «+11».

«Бингемптон» дома уступил «Рочестеру» со счетом 2:3. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович нанес 2 броска и заработал «-1». В нынешнем сезоне на его счету 11 (4+7) очков в 40 матчах, при показателе полезности «-3».