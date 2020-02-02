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Супербоул. «Канзас-Сити» против «Сан-Франциско»
02.02.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ночь со 2 на 3 февраля по белорусскому времени определился чемпион НФЛ. В финале сыграют «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско».
«Сан-Франциско» пять раз выигрывал Супербоул, последний раз – в 1995 году, «Канзас-Сити» побеждал один раз – в 1970-м.
Национальная футбольная лига
Супербоул
3 февраля
Майами-Гарденс
Канзас-Сити – Сан-Франциско – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В ночь со 2 на 3 февраля по белорусскому времени определился чемпион НФЛ.
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