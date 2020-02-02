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Единая лига ВТБ. «Цмокi» принимают «АСстану»

02.02.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму».

Казанский УНИКС встретится дома с «Химками».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Парма
Дата проведения
2 февраля, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Автодор – Локомотив-Кубань
Дата проведения
2 февраля, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Зенит – Калев
Дата проведения
2 февраля, 16.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Астана
Дата проведения
2 февраля, 17.45, «Falcon Club»
Онлайн матча

УНИКС – Химки
Дата проведения
2 февраля, 18.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 9-5, «Астана» – 6-7, «Калев» – 6-8, «Зенит» – 6-8, «Енисей» – 6-8, «Парма» – 6-9, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зелена-Гура» – 6-10, «Автодор» – 4-10, «Цмокi-Мiнск» – 3-12

 

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму».
 
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