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Единая лига ВТБ. «Цмокi» принимают «АСстану»
02.02.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата
Казанский УНИКС встретится дома с «Химками».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 9-5, «Астана» – 6-7, «Калев» – 6-8, «Зенит» – 6-8, «Енисей» – 6-8, «Парма» – 6-9,
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В воскресенье, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму».
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