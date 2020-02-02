Вратари Смит и Тэлбот поучаствовали в драке в матче «Калгари» – «Эдмонтон»

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата между «Калгари» и «Эдмонтоном» (3:8) произошла массовая драка с участием вратарей обеих команд.

В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером . В результате на площадке завязалась потасовка.

Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» .

Оба вратаря были удалены до конца матча.

Бир и Ткачак получили по 5 минут штрафа за драку. По итогам инцидента Ганье также был наказан 2 минутами штарфа за грубость против .