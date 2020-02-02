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Вратари Смит и Тэлбот поучаствовали в драке в матче «Калгари» – «Эдмонтон»
02.02.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата
В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером
Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник
Оба вратаря были удалены до конца матча.
Бир и Ткачак получили по 5 минут штрафа за драку. По итогам инцидента Ганье также был наказан 2 минутами штарфа за грубость против
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В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» (3:8) произошла массовая драка с участием вратарей обеих команд.
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