|
Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
02.02.2020 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Владелец
По информации источника, Бекхэм хочет убедить
Напомним, что контракт Гризманна с
В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 20 матчей в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)