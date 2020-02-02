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Товарищеский матч. Минское «Динамо» разгромило сочинский «Медик», Ложкин оформил хет-трик
02.02.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В товарищеском матче минское «Динамо» уверенно обыграло российский «Медик».
Товарищеский матч
Динамо Минск – Медик Сочи Д4 – 6:2
Голы: 1:0 – 9 Оттуба, 1:1 – 11 Бахар, 2:1 – 28 Шикавка, 3:1 – 63 Ложкин, 4:1 – 74, пенальти Бородин, 5:1 – 76 Ложкин, 5:2 – 77 Оттуба, 6:2 – 90 Ложкин.
Первый тайм: Руденок (Шпаковский, 30), Риос, Швецов, ИНП, Родионов, ИНП, Козлов, Климович, Данило, Бахар, Шикавка (Билоног, 30).
Второй тайм: Шпаковский (Плотников, 62), Халимончик, Швецов, ИНП, Родионов, Бручич, Козлов (ИНП, 60), Бородин, Олехнович, ИНП, Билоног (Ложкин, 60).
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В товарищеском матче минское «Динамо» уверенно обыграло российский «Медик».
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