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Джокович выиграл 17-й турнир «Большого шлема» и снова возглавит рейтинг

02.02.2020 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серб Новак Джокович в финале Australian Open обыграл Доминика Тима – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. В этом финале 32-летний серб впервые в карьере отыгрался с 1:2 по сетам в финале «Большого шлема». До этого он проиграл семь решающих матчей, в которых уступал с таким счетом.

Это была 13-я подряд победа Джоковича в начале этого сезона, за счет которой он выиграл 78-й титул (и вышел на чистое пятое место по этому показателю).

Джокович выиграл Australian Open восьмой раз и обновил свой же рекорд по победам на этом турнире. Он стал третьим теннисистом, бравшим один «Большой шлем» восемь раз – до него это делали Роджер Федерер на «Уимблдоне» (восемь) и Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» (12).

Всего это 17-й «Шлем» в карьере серба. Его обходят только Надаль (19) и Федерер (20).

Джокович, выигравший первый «Шлем» в 2008-м, стал первым игроком в Открытой эре, бравший ТБШ по ходу трех разных десятилетий.

За счет этой победы серб обойдет Надаля и вернется не первую строчку рейтинга, на которой уже провел 275 недель. Это третий результат в мужском теннисе после Пита Сампраса (286) и Федерера (310).

 
 
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Серб Новак Джокович в финале Australian Open обыграл Доминика Тима – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
 
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