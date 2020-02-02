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Джокович выиграл 17-й турнир «Большого шлема» и снова возглавит рейтинг
02.02.2020 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Серб
Это была 13-я подряд победа Джоковича в начале этого сезона, за счет которой он выиграл 78-й титул (и вышел на чистое пятое место по этому показателю).
Джокович выиграл Australian Open восьмой раз и обновил свой же рекорд по победам на этом турнире. Он стал третьим теннисистом, бравшим один «Большой шлем» восемь раз – до него это делали
Всего это 17-й «Шлем» в карьере серба. Его обходят только Надаль (19) и Федерер (20).
Джокович, выигравший первый «Шлем» в 2008-м, стал первым игроком в Открытой эре, бравший ТБШ по ходу трех разных десятилетий.
За счет этой победы серб обойдет Надаля и вернется не первую строчку рейтинга, на которой уже провел 275 недель. Это третий результат в мужском теннисе после
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Серб Новак Джокович в финале Australian Open обыграл Доминика Тима – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
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