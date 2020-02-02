Плотниковым интересуются клубы первой и второй Бундеслиг

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии, информирует портал news.sportbox.ru со ссылкой немецкие СМИ.

Сообщается, что интерес к 22-летнему голкиперу проявляют как в первой, так и во второй Бундеслиге.

В минувшем сезоне Плотников провел 23 матча. По итогам года болельщики признали футболиста лучшим игроком команды.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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