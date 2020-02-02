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Плотниковым интересуются клубы первой и второй Бундеслиг
02.02.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо»
Сообщается, что интерес к 22-летнему голкиперу проявляют как в первой, так и во второй Бундеслиге.
В минувшем сезоне Плотников провел 23 матча. По итогам года болельщики
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Вратарь минского «Динамо» Максим Плотников может продолжить карьеру в Германии, информирует портал news.sportbox.ru со ссылкой немецкие СМИ.
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