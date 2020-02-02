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Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в свой первый сезон с «Челси», а Клопп и Гвардиола – нет»
02.02.2020 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«В
Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже 4 года, а Гвардиола не взял ни одного трофея в своем первом сезоне», – сказал Конте.
Итальянский тренер возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Клопп возглавляет
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил свою работу в АПЛ и сравнил себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.
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