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Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в свой первый сезон с «Челси», а Клопп и Гвардиола – нет»

02.02.2020 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил свою работу в АПЛ и сравнил себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

«В «Челси» я выиграл Премьер-лигу в первый же год, а во втором своем сезоне взял Кубок Англии.

Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провел там уже 4 года, а Гвардиола не взял ни одного трофея в своем первом сезоне», – сказал Конте.

Итальянский тренер возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, а Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016-го.

 
 
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте оценил свою работу в АПЛ и сравнил себя с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.
 
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