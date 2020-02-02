Татьяна Пучек: «Надеемся, что Азаренко все-таки сможет приехать. Вероятность есть. Но минимальная»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек рассказала об отсутствии Виктории Азаренко при подготовке к матчу со сборной Нидерландов. Ранее сообщалось, что теннисистку включили в заявку сборной Беларуси на Кубок Федерации без переговоров с ней.

— Все на месте? И тоже?

— Нет. Относительно Азаренко давайте так: один вопрос — один ответ. Виктория однозначного согласия на участие в матче не давала. Из-за ее семейной ситуации выехать [из Соединенных Штатов] она пока не может. Руководство федерации пообщалось с ней, поскольку это наш самый опытный игрок и мы всегда ее ждем. Надеемся, что она все-таки сможет приехать. Пока не может…

— То есть ее вызов — знак уважения?

— Это не то чтобы знак уважения. Это наш самый опытный игрок! Если Виктория приедет, это огромный плюс команде. Мы ее ждем. До последнего будем надеяться, что все-таки ее ситуация разрешится.

— А есть вероятность, что это случится в столь короткие сроки?

— Вероятность есть. Но минимальная, – сказала Пучек.

Сборная Беларуси проведет квалификационный поединок Кубка Федерации против Нидерландов 7 и 8 февраля в Гааге.