Артем Милевский: «Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об Александре Нойоке .

«Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио», – сказал Милевский в эфире YouTube-канала «Трендец» .

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