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Артем Милевский: «Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио»
02.02.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок брестского «Динамо»
«Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио», – сказал Милевский в эфире
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Артем Милевский: «Нойока иногда очень много бывает. Везде с ним нельзя ходить. От него аж голова будет болеть. Он как радио»
Игрок брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об Александре Нойоке.
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