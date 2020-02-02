Роналду вышел на 3-е место по голам за карьеру, обогнав Мюллера. До Пеле – 45 мячей

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» оформил дубль в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:0).

Таким образом, на счету 34-летнего португальца стало 722 гола, забитых в официальных матчах.

Благодаря этому он обогнал немца , который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по количеству голов за карьеру.

Второе место занимает бразилец (734 гола), первое – его соотечественник Пеле (767 голов).

В пятерку лучших бомбардиров также входят Ференц Пушкаш (706) и (705).