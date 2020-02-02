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Роналду вышел на 3-е место по голам за карьеру, обогнав Мюллера. До Пеле – 45 мячей
02.02.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
Таким образом, на счету 34-летнего португальца стало 722 гола, забитых в официальных матчах.
Благодаря этому он обогнал немца
Второе место занимает бразилец
В пятерку лучших бомбардиров также входят Ференц Пушкаш (706) и
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:0).
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