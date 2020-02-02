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Роналду вышел на 3-е место по голам за карьеру, обогнав Мюллера. До Пеле – 45 мячей

02.02.2020 19:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:0).

Таким образом, на счету 34-летнего португальца стало 722 гола, забитых в официальных матчах.

Благодаря этому он обогнал немца Герда Мюллера, который забил 720 мячей, и вышел на третье место в истории по количеству голов за карьеру.

Второе место занимает бразилец Ромарио (734 гола), первое – его соотечественник Пеле (767 голов).

В пятерку лучших бомбардиров также входят Ференц Пушкаш (706) и Лионель Месси (705).

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:0).
 
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