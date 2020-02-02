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Евгений Гинер: «Надо расширять РПЛ за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд»

02.02.2020 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что РПЛ нужно расширять за счет армянских, белорусских и казахских команд.

«Мы за расширение РПЛ. Будет большее количество матчей. Кроме этого, расширять лигу надо за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд.

У нас зимние перерывы – три месяца, чемпионат нужно возобновлять раньше. У нас есть южные районы, необязательно в декабре играть в Екатеринбурге. Летом должен быть перерыв на два месяца, а зимой – месяца полтора, тогда у нас начнет расти уровень чемпионата», – сказал Гинер.

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Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что РПЛ нужно расширять за счет армянских, белорусских и казахских команд.
 
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