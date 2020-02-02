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Евгений Гинер: «Надо расширять РПЛ за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд»
02.02.2020 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ЦСКА
«Мы за расширение
У нас зимние перерывы – три месяца, чемпионат нужно возобновлять раньше. У нас есть южные районы, необязательно в декабре играть в Екатеринбурге. Летом должен быть перерыв на два месяца, а зимой – месяца полтора, тогда у нас начнет расти уровень чемпионата», – сказал Гинер.
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Евгений Гинер: «Надо расширять РПЛ за счет приглашения казахских, армянских, белорусских сильных команд»
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что РПЛ нужно расширять за счет армянских, белорусских и казахских команд.
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