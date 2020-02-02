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Артем Милевский: «Хотел бы владеть ночным клубом. Можно было бы назвать «Зеленая миля»
02.02.2020 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский нападающий
«Я хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать «Зеленая миля», – сказал
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Украинский нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал «Трендецу», владельцем какого клуба он хотел бы стать.
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