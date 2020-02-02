Артем Милевский: «Хотел бы владеть ночным клубом. Можно было бы назвать «Зеленая миля»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский нападающий Брест Артем Милевский рассказал «Трендецу», владельцем какого клуба он хотел бы стать.

«Я хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать «Зеленая миля», – сказал Милевский .

Динамо Брест: состав

Динамо Брест: календарь