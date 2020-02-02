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Виталий Павлов: «Проблема с белорусами. Легионеров как-то легче найти»

02.02.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о формировании команды.

«С этого сезона опять определенный лимит, поэтому нужны 5 человек белорусов в основном составе, поэтому здесь немножко проблема с белорусами. Легионеров как-то легче найти. А таких белорусов, которые именно для основного состава, не просто для заявки, а те, что могут помочь, определять какой-то рисунок. Будем просматривать», – сказал Павлов в эфире «Итогов недели».

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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о формировании команды.
 
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