|
Виталий Павлов: «Проблема с белорусами. Легионеров как-то легче найти»
02.02.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«С этого сезона опять определенный лимит, поэтому нужны 5 человек белорусов в основном составе, поэтому здесь немножко проблема с белорусами. Легионеров как-то легче найти. А таких белорусов, которые именно для основного состава, не просто для заявки, а те, что могут помочь, определять какой-то рисунок. Будем просматривать», – сказал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о формировании команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)