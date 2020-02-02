Геннадий Тумилович: «Лига наций — это очередная пародия. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на Евро. И кому это на ### надо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о Лиге наций.

— это очередная пародия, как и расширение Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на чемпионате Европы. И кому это на ### [вообще] надо. А групповую стадию Лиги чемпионов интересно смотреть? Кому эту ####### [фильмы для взрослых] интересно смотреть. Сейчас ждешь 1/8. Половина матчей в группе ЛЧ — блевотина.

Ну, Мишка Платини поездил по Восточной Европе, наобещал, наголосуйте — и будет вам Лига чемпионов и Лиги Европы . В принципе, так при нем и происходило», – сказал Тумилович в эфире « Беларусь 5 »

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