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Геннадий Тумилович: «Лига наций — это очередная пародия. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на Евро. И кому это на ### надо»

02.02.2020 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о Лиге наций.

«Лига наций — это очередная пародия, как и расширение Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на чемпионате Европы. И кому это на ### [вообще] надо. А групповую стадию Лиги чемпионов интересно смотреть? Кому эту ####### [фильмы для взрослых] интересно смотреть. Сейчас ждешь 1/8. Половина матчей в группе ЛЧ — блевотина.

Ну, Мишка Платини поездил по Восточной Европе, наобещал, наголосуйте — и будет вам Лига чемпионов и Лиги Европы. В принципе, так при нем и происходило», – сказал Тумилович в эфире «Беларусь 5»

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Геннадий Тумилович: «В 14-15 лет координация полностью отсутствует. Юношеская сборная Беларуси #####, такое ощущение, что «дцпшники», #####»
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