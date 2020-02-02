|
Геннадий Тумилович: «Лига наций — это очередная пародия. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на Евро. И кому это на ### надо»
02.02.2020 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
Ну, Мишка Платини поездил по Восточной Европе, наобещал, наголосуйте — и будет вам Лига чемпионов и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Геннадий Тумилович: «Лига наций — это очередная пародия. Давайте сразу тогда сделаем 50 сборных на Евро. И кому это на ### надо»
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о Лиге наций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)