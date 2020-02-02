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Геннадий Тумилович: «В 14-15 лет координация полностью отсутствует. Юношеская сборная Беларуси #####, такое ощущение, что «дцпшники», #####»
02.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Да, открытие академии, конечно, — это заслуга предыдущего руководства. Это хорошо. Но в Беларуси столько толковых специалистов, которые не слышат, не хотят слышать, которые даже не заходят в федерацию и не зайдут. Двумя словами лучше, как
Хорошо с
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Геннадий Тумилович: «В 14-15 лет координация полностью отсутствует. Юношеская сборная Беларуси #####, такое ощущение, что «дцпшники», #####»
Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о развитии белорусского футбола.
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