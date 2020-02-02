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Геннадий Тумилович: «В 14-15 лет координация полностью отсутствует. Юношеская сборная Беларуси #####, такое ощущение, что «дцпшники», #####»

02.02.2020 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о развитии белорусского футбола.

«Да, открытие академии, конечно, — это заслуга предыдущего руководства. Это хорошо. Но в Беларуси столько толковых специалистов, которые не слышат, не хотят слышать, которые даже не заходят в федерацию и не зайдут. Двумя словами лучше, как Юревич не охарактеризуешь: учим детей в 14-15 писать предложения, когда они не умеют писать буквы.

Хорошо с Вергейчиком движение пошло в этом направлении. Но пока мы не начнем с самых младших возрастов, чуть ли не с детского сада, развивать детей и учить элементарному... Посмотри, в 14-15 лет координация полностью отсутствует. У меня такое ощущение, что ##### [блин], смотришь, юношеская сборная Беларуси ##### [блин], такое ощущение, что «дцпшники», ##### [блин]. Да, ##### [блин], нельзя так шутить, но на самом деле», – сказал Тумилович в эфире «Беларусь 5».

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Белорусский специалист Геннадий Тумилович поделился мнением о развитии белорусского футбола.
 
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