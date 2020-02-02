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Владимир Коноплев: «Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд»
02.02.2020 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФГ
«Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд. Давно подали предварительную заявку. Оповестили все страны Европы, написали письма во все федерации, что у нас есть такое желание. Пока не слышал, что кто-то еще желает. Я думаю, что желающих будет много, но об этом мы узнаем в 2021 году, когда будет голосование», – сказал Коноплев в эфире «
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Владимир Коноплев: «Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд»
Председатель БФГ Владимир Коноплев подтвердил намерение Беларуси провести ЕВРО-2026 среди мужских команд.
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