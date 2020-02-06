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Шведский «Лександ» интересуется Спунером. «Динамо» запросило 500 тысяч долларов компенсации

06.02.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Лександ» проявляет интерес к форварду минского «Динамо» Райану Спунеру.

Шведский клуб предлагал выменять лучшего бомбардира «зубров» на денежную компенсацию, однако сумма в 500 тысяч долларов, которую запросили в Минске, менеджмент «Лександа» не устроила.

«Динамо» запросило сумасшедшую кучу денег. Я понимаю, что, вероятно, минский клуб приобрел игроков, и теперь хочет заработать. Но мы не может пойти на такую сделку», – сказал генменеджер «Лександа» Томас Йоханнсон в интервью hockeynews.se.

По словам функционера, «Лександ» продолжает следить за игроком. Переходы в Шведской лиге разрешены до 15 февраля.

Райан Спунер в нынешнем сезоне КХЛ набрал 29 (7+22) очков в 35 матчах при показателе полезности «-24».

 
Теги: Минск
 
 
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«Лександ» проявляет интерес к форварду минского «Динамо» Райану Спунеру.
 
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