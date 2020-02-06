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Шведский «Лександ» интересуется Спунером. «Динамо» запросило 500 тысяч долларов компенсации
06.02.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Лександ» проявляет интерес к форварду минского
Шведский клуб предлагал выменять лучшего бомбардира «зубров» на денежную компенсацию, однако сумма в 500 тысяч долларов, которую запросили в Минске, менеджмент «Лександа» не устроила.
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По словам функционера, «Лександ» продолжает следить за игроком. Переходы в Шведской лиге разрешены до 15 февраля.
Райан Спунер в нынешнем сезоне
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«Лександ» проявляет интерес к форварду минского «Динамо» Райану Спунеру.
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