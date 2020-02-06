Шведский «Лександ» интересуется Спунером. «Динамо» запросило 500 тысяч долларов компенсации

Источник материала: Tribuna.com

«Лександ» проявляет интерес к форварду минского Райану Спунеру.

Шведский клуб предлагал выменять лучшего бомбардира «зубров» на денежную компенсацию, однако сумма в 500 тысяч долларов, которую запросили в Минске, менеджмент «Лександа» не устроила.

« Динамо » запросило сумасшедшую кучу денег. Я понимаю, что, вероятно, минский клуб приобрел игроков, и теперь хочет заработать. Но мы не может пойти на такую сделку», – сказал генменеджер «Лександа» Томас Йоханнсон в интервью hockeynews.se.

По словам функционера, «Лександ» продолжает следить за игроком. Переходы в Шведской лиге разрешены до 15 февраля.

Райан Спунер в нынешнем сезоне набрал 29 (7+22) очков в 35 матчах при показателе полезности «-24».