WHL. Протас оформил дубль за 15 секунд и был признан первой звездой матча

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).

Нападающий Алексей Протас оформил дубль и завершил встречу с показателем полезности «+2». Белорус сравнял счет за 7 секунд до финальной сирены, а позже забил гол в овертайме на 8-й секунде и был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне на счету Протаса 61 (24+37) очко в 45 играх.

Добавим, что еще один белорус забил гол и заработал «+1». Форвард был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне он набрал 10 (5+5) очков в 38 встречах.