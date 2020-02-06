ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

WHL. Протас оформил дубль за 15 секунд и был признан первой звездой матча

06.02.2020 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).

Нападающий Алексей Протас оформил дубль и завершил встречу с показателем полезности «+2». Белорус сравнял счет за 7 секунд до финальной сирены, а позже забил гол в овертайме на 8-й секунде и был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне на счету Протаса 61 (24+37) очко в 45 играх.

Добавим, что еще один белорус Даниил Степанов забил гол и заработал «+1». Форвард был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне он набрал 10 (5+5) очков в 38 встречах. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).
 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Торонто» выиграл у «Индианы», «Клипперс» разгромили «Майами» и другие результаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Полымя

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика