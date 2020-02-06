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WHL. Протас оформил дубль за 15 секунд и был признан первой звездой матча
06.02.2020 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).
Нападающий Алексей
В нынешнем сезоне на счету
Добавим, что еще один белорус
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В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).
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