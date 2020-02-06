WHL. Протас оформил дубль за 15 секунд и был признан первой звездой матча

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного сезона WHL «Принс Альберт » победил «Медисин Хат Тайгерс» (4:3).

Нападающий Алексей Протас оформил дубль и завершил встречу с показателем полезности «+2». Белорус сравнял счет за 7 секунд до финальной сирены, а позже забил гол в овертайме на 8-й секунде и был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне на счету Протаса 61 (24+37) очко в 45 играх.

Добавим, что еще один белорус забил гол и заработал «+1». Форвард был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне он набрал 10 (5+5) очков в 38 встречах.

SCORES! The Viper from Vitebsk strikes with seven seconds left! @protas_21 bangs in the rebound!



That sends the game to overtime at 3-3. #GoRaidersGo #MHvsPA pic.twitter.com/0Kewl52IYZ — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) February 6, 2020

SCORES! The Viper strikes again! Aliaksei Protas scores eight seconds into overtime!



Raiders win 4-3 in overtime! #GoRaidersGo #MHvsPA pic.twitter.com/RRJ9TpSqUw — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) February 6, 2020