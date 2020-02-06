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Лисакович досрочно вернулся в «Шахтер» из аренды в «Вараждине»

06.02.2020 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Виталий Лисакович вернулся в солигорский «Шахтер» из хорватского «Вараждина».

Между клубами заключено соглашение о досрочном прекращении действия арендного соглашения, сообщает пресс-служба «горняков».

За «Вараждин» футболист провел 11 матчей в высшей лиге Хорватии, забил 1 гол. Подробную статистику 21-летнего форварда смотрите здесь.

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Белорусский нападающий Виталий Лисакович вернулся в солигорский «Шахтер» из хорватского «Вараждина».
 
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