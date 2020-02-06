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Лисакович досрочно вернулся в «Шахтер» из аренды в «Вараждине»
06.02.2020 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий
Между клубами заключено соглашение о досрочном прекращении действия арендного соглашения, сообщает
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Белорусский нападающий Виталий Лисакович вернулся в солигорский «Шахтер» из хорватского «Вараждина».
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