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Обрадович перешел из «Торпедо-БелАЗ» в «Окжетпес»
06.02.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На вторых учебно-тренировочных сборах состав
Контракт с футболистом рассчитано до конца 2020 года, сообщает
В сезоне-2019
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На вторых учебно-тренировочных сборах состав «Окжетпеса» пополнил 28-летний сербский нападающий Марко Обрадович.
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