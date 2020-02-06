Обрадович перешел из «Торпедо-БелАЗ» в «Окжетпес»

Источник материала: Tribuna.com

На вторых учебно-тренировочных сборах состав пополнил 28-летний сербский нападающий Марко Обрадович .

Контракт с футболистом рассчитано до конца 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019 Обрадович провел в составе «Торпедо-БелАЗ» 21 матч в высшей лиге, в которых записал на свой счет показатели 5+1 по системе «гол+пас». Подробную статистику футболиста смотрите здесь.



