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Обрадович перешел из «Торпедо-БелАЗ» в «Окжетпес»

06.02.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На вторых учебно-тренировочных сборах состав «Окжетпеса» пополнил 28-летний сербский нападающий Марко Обрадович.

Контракт с футболистом рассчитано до конца 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019 Обрадович провел в составе «Торпедо-БелАЗ» 21 матч в высшей лиге, в которых записал на свой счет показатели 5+1 по системе «гол+пас». Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

Обрадович перешел из «Торпедо-БелАЗ» в «Окжетпес»

 
 
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На вторых учебно-тренировочных сборах состав «Окжетпеса» пополнил 28-летний сербский нападающий Марко Обрадович.
 
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