«Ман Сити» следит за ситуацией вокруг Месси. Его могут подписать, если он решит уйти из «Барсы»

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг форварда «Барселоны» , сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

В английском клубе уверены, что в случае, если 32-летний аргентинец решит покинуть «Барсу», то будет приоритетным вариантом для него.

Сообщается, что в контракте Месси есть опция, по которой он может бесплатно покинуть «Барсу» в конце сезона, хотя неизвестно, позволяют ли условия соглашения присоединиться к такому клубу, как «Сити». Англичане признают вариант с совершением этой сделки маловероятным, однако «Сити» будет заинтересован в подписании Месси, если он решит сменить клуб этим летом или в 2021 году.

В «Сити» считают, что будут лидировать в борьбе за Месси из-за его прекрасных отношений со спортивным директором Чики Бегиристайном, исполнительным директором Ферраном Сориано и главным тренером команды .

Напомним, что под руководством Гвардиолы Месси в составе «Барселоны» трижды выиграл испанский чемпионат и два раза победил в Лиге чемпионов за четыре года.

Кроме того, «Сити» – единственный клуб, который способен платить Месси зарплату в размере 50 млн фунтов в год.

Месси вступил в конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем после его слов об экс-главном тренере каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

Чемпионат Англии: новости

Чемпионат Англии: таблица