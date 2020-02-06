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Дизайнер Андрей Горбунов: «У белорусских клубов отсутствует сформированное восприятие себя»

06.02.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Арт-директор студии Quberten Андрей Горбунов рассказал о морально устаревших эмблемах белорусских футбольных клубов.

– Если сравнивать наши клубы с представителями английской премьер-лиги или испанской «примеры» – небо и земля… Согласны?

– Да. Но у англичан клубы гораздо старше, имеют более глубокие корни и массивный пласт истории. Плюс знаменитый консерватизм островитян – они очень чтут и берегут традиции. Самый старый белорусский клуб был основан в 1927 году, а большинство – уже после 45 года. Не так, чтобы мало, но и далеко от английских команд, для которых 100 лет – это обычное дело. Также не забываем десятилетия советского влияния со своим колоритом.

По делу и у АПЛ, и у команд высшей лиги много общего – множество мелких деталей, ненужные обводки, слова и подписи. У англичан получше с образами, контрастами, акцентами. У белорусских команд слишком много мячей в логотипах, их нужно убрать на склад.

– Насколько все плохо с логотипами в нашем футбольном чемпионате? У каких клубов они самые трэшовые? Давайте на примерах топовых клубов...

– Классный логотип, который сразу выделяется – это нетоповое минское «Торпедо», которого больше не существует. Хорошая форма, четкая Т. Но там тоже есть над чем поработать – убрать ненужные обводки, упростить шаг полосок, чтобы литера не терялась на их фоне.

БАТЭ – логотип сильно нагружен деталями, а потому плохо работает при малых масштабах. Флаг задумывался как знак победы, но почему-то цвет флага был выбран белым, а это международный знак капитуляции. По динамике флаг не развевается на ветру, а устало смотрит вниз. Графика письма – БАТЭ – не соответствует пластике флага. Шрифт БАТЭ – это Bookman Old Style. Он был создан в середине 19 веке и немного устарел.

«Динамо-Брест» и «Динамо-Минск» должны разойтись в визуальном плане. Схожие решения – круглый фрейм и классическая Д. К слову, для ХК «Динамо-Минск» мы, в первую очередь, видоизменили советскую Д, чтобы окончательно отцепить дух давно ушедшей эпохи.

У «Шахтера» в акценте – мяч. Спасибо, мы в курсе, что команда – футбольная. Нет какого-то яркого образа, какой, например, есть у украинского «Шахтара».

Если продолжить тему проблем, то общая – это нагруженность деталями, образами. Во многих лого отсутствуют какие-то уникальные решения, выделившие бы команду в ряду других. То есть, повторяя слова выше – у клубов отсутствует сформированное восприятие себя, – сказал Горбунов.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Арт-директор студии Quberten Андрей Горбунов рассказал о морально устаревших эмблемах белорусских футбольных клубов.
 
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