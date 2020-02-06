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Дизайнер Андрей Горбунов: «У белорусских клубов отсутствует сформированное восприятие себя»
06.02.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Арт-директор студии Quberten Андрей Горбунов рассказал о морально устаревших эмблемах белорусских футбольных клубов.
– Если сравнивать наши клубы с представителями английской премьер-лиги или испанской «примеры» – небо и земля… Согласны?
– Да. Но у англичан клубы гораздо старше, имеют более глубокие корни и массивный пласт истории. Плюс знаменитый консерватизм островитян – они очень чтут и берегут традиции. Самый старый белорусский клуб был основан в 1927 году, а большинство – уже после 45 года. Не так, чтобы мало, но и далеко от английских команд, для которых 100 лет – это обычное дело. Также не забываем десятилетия советского влияния со своим колоритом.
По делу и у АПЛ, и у команд высшей лиги много общего – множество мелких деталей, ненужные обводки, слова и подписи. У англичан получше с образами, контрастами, акцентами. У белорусских команд слишком много мячей в логотипах, их нужно убрать на склад.
– Насколько все плохо с логотипами в нашем футбольном чемпионате? У каких клубов они самые трэшовые? Давайте на примерах топовых клубов...
– Классный логотип, который сразу выделяется – это нетоповое минское
«Динамо-Брест» и «Динамо-Минск» должны разойтись в визуальном плане. Схожие решения – круглый фрейм и классическая Д. К слову, для ХК «Динамо-Минск» мы, в первую очередь, видоизменили советскую Д, чтобы окончательно отцепить дух давно ушедшей эпохи.
У
Если продолжить тему проблем, то общая – это нагруженность деталями, образами. Во многих лого отсутствуют какие-то уникальные решения, выделившие бы команду в ряду других. То есть, повторяя слова выше – у клубов отсутствует сформированное восприятие себя, – сказал Горбунов.
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Арт-директор студии Quberten Андрей Горбунов рассказал о морально устаревших эмблемах белорусских футбольных клубов.
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